Буде три небезпечні періоди: всі дати ретроградного Меркурія 2023

Не встиг Меркурій завершити свій ретроградний рух 18 січня, як варто готуватися до нових періодів ретроградності. Таке явище, на думку астрологів, може впливати на життя кожного з нас.

Коли чекати на ретроградність планети, і що вона означає - нижче в матеріалі Styler.

Дати ретроградного Меркурія 2023

21 квітня – 15 травня 2023.

23 серпня – 15 вересня 2023.

13 грудня 2023 – 1 січня 2024 року.

Що означає ретроградність планети, і чому вона небезпечна

Ретроградний Меркурій (від лат. retrogradus – "відступає", "той що йде назад") –астрономічне явище, при якому виникає ілюзія руху планети Меркурій у зворотному напрямку.

Це відбувається через внутрішнє положення орбіти Меркурія щодо орбіти Землі і їх орбітального руху навколо Сонця. Це явище пов'язане виключно з особливостями проєкції видимого положення Меркурія на небесну сферу Землі, але це не означає, що планета дійсно починає рухатися в інший бік.

Астрологи кажуть, що цей період характеризується енергетичним спадом та уповільненням деяких сфер життя. Коли планета починає зворотний рух, всі процеси, за які вона відповідає, гальмуються. На мить може здатись, що все виходить з-під контролю. Можуть виникати проблеми чи перешкоди, які заважають втілювати заплановане.

У період ретроградного Меркурія астрологи рекомендують бути особливо уважними з документами. Якщо є можливість, краще відкласти підписання важливих контрактів. Краще утриматися від масштабних інвестицій та відкриття бізнесу. Не варто у цей період змінювати роботу, житло або вирушати в далеку подорож.

Що може статися у періоди ретроградності

Проблеми у навчанні.

Плутанина в цифрах або документах.

Запізнення чи скасування курсування транспорту.

Люди стають більш забудькуватими і розсіяними.

Можливі повернення людей із минулого.

Можуть виявлятися негативні риси характеру.

Можливі сварки та конфлікти з близькими та колегами.

Активізуються шахраї.

Що можна робити в цей час

Продовжувати незавершених справ, їх фіналізація.

Зустрічатися зі старими друзями, знайомими, з ким давно не вдавалось зустрітись.

Очищувати організм, сідати на дієти.

Починати спортивні навантаження, тренування.

Розібратися з шахраями, конкурентами, подати заяви та скарги до потрібних інстанцій.

Наводити лад у речах, викидати непотріб.

Робити дрібний ремонт, особливо – лагодити те, що давно чекає ремонту.

Медитувати. Це дуже допомагає заспокоїти розум.

Читати розпочаті книжки та завершувати куплені раніше курси, навчання.

Розгрібати завали, особливо цифрові: чистити телефон, ноутбук від застарілої інформації, фото.

Що не можна робити під час Ретроградного Меркурія

У цей період уникайте ризикованих фінансових операцій, валютних вкладень, інвестицій.

Уникайте роботи з вогнем, можливі пожежі.

Не укладайте угоди з нерухомості та авто. Якщо квартира ваша, вона нікуди не подінеться, але нову купувати поки не варто.

Не давайте нікому у борг, а також не купуйте дорогу техніку.

Не починайте подорожей, особливо дальніх.