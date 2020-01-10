Навсегда остался в небе: в сети оплакивают погибшего пилота МАУ в Иране

Крушение самолета МАУ в Иране (Коллаж РБК-Украина)

Друг детства командира экипажа МАУ показал раритетное фото

Авиакатастрофа украинского самолета МАУ произошла в окрестностях Тегерана, Иран рано утром 8 января. В результате крушения погибли все 165 пассажиров, а также 9 членов экипажа – сотрудники компании МАУ. В сети скорбят по погибшим, так как все они были молоды и отважны.

В социальных сетях стали появляться тексты и фотографии о погибших членах экипажа рейса "Тегеран-Киев". Пост Алексндра Мазура о его друге, командире самолета Boeing 737 Владимире Гапоненко растрогал пользователей до слез.

Александр Мазур рассказал, что был знаком с ним с детства и он всегда мечтал стать пилотом самолета. Он разместил детскую фотографию, на которой изображен Владимир Гапоненко.

"Беззаботное детство. Тогда мы еще не знали, кто кем станет и где будет жить. Кто-то станет известным юристом, а кто-то инженером. Кто-то водителем, а кто-то одним из лучших пилотов страны. Не важно, кто кем станет и где будет жить, так как главное, чтобы жили…", - написал Мазур.

Командир МАУ Владимир Гапоненко (лежит) со своими друзьями детства

Он искренне переживает смерть друга детства и отметил, что Владимир Гапоненко всегда мечтал стать командиром.

"Вчера один из этих парней обычно ушел в небо…и остался там навсегда. Вовка мечтал стать пилотом с детства и стал им! Он был командиром с детства и таким оставался до своего последнего вздоха! Спасибо, Друг! Помню, как ты защищал меня в детстве! Знаю, что ты также спасал свой экипаж и всех пассажиров", - добавил Мазур.