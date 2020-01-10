Назавжди залишився в небі: в мережі оплакують загиблого пілота МАУ в Ірані

Крах літака МАУ в Ірані (Колаж РБК-Україна)

Друг дитинства командира екіпажу МАУ показав раритетне фото

Авіакатастрофа українського літака МАУ сталася в околицях Тегерана, Іран рано вранці 8 січня. У результаті катастрофи загинули всі 165 пасажирів, а також 9 членів екіпажу – співробітники компанії МАУ. У мережі сумують за загиблими, так як всі вони були молоді й відважні.

В соціальних мережах почали з'являтися тексти та фотографії про загиблих членів екіпажу рейсу "Тегеран-Київ". Пост Алексндра Мазура про його друга, командира літака Boeing 737 Володимира Гапоненко зворушив користувачів до сліз.

Олександр Мазур розповів, що був знайомий з ним з дитинства і він завжди мріяв стати пілотом літака. Він розмістив дитячу фотографію, на якій зображений Володимир Гапоненко.

"Безтурботне дитинство. Тоді ми ще не знали, хто ким стане і де буде жити. Хтось стане відомим юристом, а хтось інженером. Хтось водієм, а хтось одним з кращих пілотів країни. Не важливо, хто ким стане і де буде жити, так як головне, щоб жили...", - написав Мазур.

Командир МАУ Володимир Гапоненко (лежить) зі своїми друзями дитинства

Він щиро переживає смерть друга дитинства і зазначив, що Володимир Гапоненко завжди мріяв стати командиром.

"Вчора один з цих хлопців звично пішов у небо...і залишився там назавжди. Вовка мріяв стати пілотом з дитинства і став ним! Він був командиром з дитинства і таким залишався до свого останнього подиху! Дякую, Друже! Пам'ятаю, як ти захищав мене в дитинстві! Знаю, що ти також рятував свій екіпаж і всіх пасажирів", - додав Мазур.