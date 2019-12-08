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Что осталось от сгоревшего колледжа в Одессе: эти кадры показывают впервые

STYLERЖизнь    08.12.2019 - 09:44
Что осталось от сгоревшего колледжа в Одессе: эти кадры показывают впервые
Пожар в Одессе (фото: dumskaya.net)

В сети показали, что осталось на месте колледжа, в котором произошел страшный пожар

Пожар в Одессе в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса забрал жизни восьми человек. Сейчас на месте трагедии спасатели продолжают разбирать завалы рухнувшего от огня здания. Также на месте ЧП есть вероятность новых обрушений. Об этом сообщает издание "Думская".

Ректор Одесской госакадемии строительства и архитектуры Анатолий Ковров уверяет, что ведется постоянный мониторинг состояния здания. На данный момент есть два основных варианта. Первый- разбор здания при помощи крана. Второй – соорудить поддерживающую эстакаду, которая укрепит флигель, после чего заняться разборкой.

Издание опубликовало фотографии с места трагедии и показало, что сейчас осталось на месте колледжа, в котором вспыхнул огонь.

Что осталось от сгоревшего колледжа в Одессе: эти кадры показывают впервыеЧто осталось от сгоревшего колледжа в Одессе: эти кадры показывают впервыеЧто осталось от сгоревшего колледжа в Одессе: эти кадры показывают впервыеМесто пожара в Одессе (фото: dumskaya.net)

Напомним, возгорание в здании 1914 года произошло около 10:00 4 декабря. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в кабинете преподавателя из-за неисправного удлинителя. Также рассматривается версия умышленного поджога. При пожаре пострадало 32 человека.

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