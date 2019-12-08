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Що залишилося від згорілого коледжу в Одесі: ці кадри показують вперше

STYLERЖиття    08.12.2019 - 09:44
Що залишилося від згорілого коледжу в Одесі: ці кадри показують вперше
Пожежа в Одесі (фото: dumskaya.net)

У мережі показали, що залишилося на місці коледжу, в якому сталася страшна пожежа

Пожежа в Одесі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя восьми людей. Зараз на місці трагедії рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої від вогню будівлі. Також на місці НП є ймовірність нових обвалень. Про це повідомляє видання "Думська".

Ректор Одеської держакадемії будівництва і архітектури Анатолій Килимів запевняє, що ведеться постійний моніторинг стану будівлі. На даний момент є два основних варіанти. Перший - розбір будівлі за допомогою крана. Другий – спорудити підтримуючу естакаду, яка зміцнить флігель, після чого зайнятися розбиранням.

Видання опублікувало фотографії з місця трагедії і показало, що зараз залишилося на місці коледжу, в якому спалахнув вогонь.

Що залишилося від згорілого коледжу в Одесі: ці кадри показують впершеЩо залишилося від згорілого коледжу в Одесі: ці кадри показують впершеЩо залишилося від згорілого коледжу в Одесі: ці кадри показують впершеМісце пожежі в Одесі (фото: dumskaya.net)

Нагадаємо, пожежа в будівлі 1914 року сталося близько 10:00 4 грудня. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку в кабінеті викладача через несправний подовжувач. Також розглядається версія навмисного підпалу. При пожежі постраждало 32 людини.

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