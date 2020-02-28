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Остались жена и четверо детей: побратимы рассказали о погибшем на фронте воине (фото)

STYLERВойна    28.02.2020 - 19:06
Остались жена и четверо детей: побратимы рассказали о погибшем на фронте воине (фото)
На Донбассе погиб боец ВСУ (коллаж РБК-Украина)

На Донбассе погиб 46-летний военнослужащий Владимир "Фед" Федченко

На Донбассе погиб военный ВСУ главный сержант взвода 93-й ОМБр "Холодный Яр" Владимир Федченко с позывным "Фед". Жизнь бойца оборвала 27 февраля пуля вражеского снайпера в зоне проведения ООС в Луганской области.

Как рассказали сегодня в пресс-службе воинской части на странице в Facebook, воин присоединился к "холодноярцам" в декабре 2016 года, и уже тогда имел за плечами боевой опыт - в составе 93 бригады защищал Старогнатовку и Авдеевку от оккупантов.

Побратимы отзываются о Федченко как о человеке, на котором держалась рта.

"Он был опытный, 3,5 года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядька. Он был за людей, всегда тянул за своих", - вспоминают "Феда" товарищи по оружию.

Владимир родился 5 мая 1973 года в селе Нещеретово Луганской области. Имел среднюю профессионально-техническое образование.

У бойца осталась жена Людмила и четверо детей: взрослая дочь и три сына, двое из которых еще школьники, а третий - студент.

Боец ВСУ Владимир Федченко с позывным "Фед" (Фото: facebook.com/93OMBr)

Похороны состоятся 29 февраля в его родном Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00.

"Воины бригады "Холодный Яр" выражают свои искренние соболезнования семье Владимира. Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной. Вечная слава павшим бойцам!" - говорится в сообщении 93-й ОМБр.

В сети звучат соболезнования и слова поддержки родным погибшего героя, а также благодарность за мужество и защиту от оккупантов.

  • Вечная память... Спасибо, что защищал...
  • Искренние соболезнования! Земля пухом!
  • Царство Небесное, простите что не уберегли;
  • Светлая память патриоту;
  • Спасибо тебе, воин, прости. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою!
  • Сколько это может продолжаться, здоровья вам ребята и долгой, счастливой жизни, очень грустно.
  • Царю Небесный, к тебе идут лучшие. Вечная память, вечная слава.

Остались жена и четверо детей: побратимы рассказали о погибшем на фронте воине (фото)Остались жена и четверо детей: побратимы рассказали о погибшем на фронте воине (фото)Остались жена и четверо детей: побратимы рассказали о погибшем на фронте воине (фото)

Скрин комментариев: facebook.com/93OMBr

Ранее сообалось, что 26 февраля на Донбассе погиб 28-летний военный ВСУ Дмитрий Гринь, который служил в 13 отдельном мотопехотном батальоне 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

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