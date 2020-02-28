Стало известно имя погибшего украинского военного на Донбассе

Фото: Владимир Федченко (facebook.com/93OMBr)

Владимир Федченко погиб в результате попадания пули снайпера боевиков

На Донбассе 27 февраля в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации погиб главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады Владимир Федченко. Об этом говорится в сообщении 93-й ОМБр в Facebook.

Сообщается, что Федченко погиб в возрасте 46 лет в результате попадания пули снайпера боевиков. Он вступил на службу в 93-ю бригаду в декабре 2016 года. У него остались жена и четверо детей.

"Воины бригады Холодный Яр выражают свои искренние соболезнования семье Владимира. Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной. Похоронят Владимира завтра, в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 27 февраля, боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Минобороны, в течение 2014-2016 годов боевики на Донбассе повредили 1278 единиц и уничтожили 201 единицу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины.