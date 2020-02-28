Залишилися дружина і четверо дітей: побратими розповіли про загиблого на фронті воїна (фото)

На Донбасі загинув боєць ЗСУ (колаж РБК-Україна)

На Донбасі загинув 46-річний військовослужбовець Володимир "Фед" Федченко

На Донбасі загинув військовий ЗСУ головний сержант взводу 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Володимир Федченко з позивним "Фед". Життя бійця обірвала 27 лютого куля ворожого снайпера в зоні проведення ООС в Луганській області.

Як розповіли сьогодні в прес-службі військової частини на сторінці в Facebook, воїн приєднався до "холодноярців" у грудні 2016 року, і вже тоді мав за плечима бойовий досвід - у складі 93 бригади захищав Старогнатівку та Авдіївку від окупантів.

Побратими відгукуються про Федченка як про людину, на якій трималася рота.

"Він був досвідчений, 3,5 роки в нашому підрозділі. Командири йому довіряли. Дуже хороший дядько. Він був за людей, завжди тягнув за своїх", - згадують "Феда" товариші по зброї.

Володимир народився 5 травня 1973 року в селі Нещеретове Луганської області. Мав середню професійно-технічну освіту.

У бійця залишилася дружина Людмила і четверо дітей: доросла дочка і троє синів, двоє з яких ще школярі, а третій - студент.

Боєць ЗСУ Володимир Федченко з позивним "Фед" (Фото: facebook.com/93OMBr)

Похорони відбудуться 29 лютого у його рідному Нещеретовому. Церемонія прощання розпочнеться о 13:00.

"Воїни бригади "Холодний Яр" висловлюють свої щирі співчуття родині Володимира. Ми повністю розділяємо ваш біль і тугу та зробимо все від нас залежне, щоб його жертва не була марною. Вічна слава полеглому бійцю!" - йдеться в повідомленні 93-ї ОМБр.

У мережі звучать співчуття та слова підтримки рідним загиблого героя, а також вдячність за мужність і захист від окупантів.

Вічна пам'ять... Дякую, що захищав...

Щирі співчуття! Земля пухом!

Царство Небесне, вибачте що не вберегли;

Світла пам'ять патріоту;

Спасибі тобі, воїн, прости. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять герою!

Скільки це може тривати, здоров'я вам хлопці і довгого, щасливого життя, дуже сумно.

Царю Небесний, до тебе йдуть кращі. Вічна пам'ять, вічна слава.

Скрін коментарів: facebook.com/93OMBr

Раніше сообалось, що 26 лютого на Донбасі загинув 28-річний військовий ЗСУ Дмитро Гринь, який служив у 13 окремому мотопехотном батальйоні 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.