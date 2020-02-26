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Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (фото)

STYLERВойна    26.02.2020 - 16:27
Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (фото)
На Донбассе погиб боец ВСУ (коллаж РБК-Украина)

На Донбассе погиб 28-летний военнослужащий Дмитрий Гринь

На Донбассе погиб военный ВСУ Дмитрий Гринь - 28-летний боец подорвался на неустановленном взрывном устройстве в зоне проведения ООС. Трагедия произошла 26 февраля рано утром.

Военнослужащий 13 отдельного мотопехотного батальона, находящегося в подчинении 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, был родом из Шостки Сумской области.

"После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения", - сообщил мэр Шостки Николай Нога в своем Facebook.

Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевых задач.

"От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал.
Склоняем головы перед памятью защитника. Слава герою!" - написал Нога.

Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (фото)

Дмитрий Гринь погиб на Донбассе (Фото: facebook.com/Mykola.Noha)

Пользователи сети скорбят в связи с гибелью военного и благодарят его за мужество на фронте.

  • Господи, и когда это все закончится. Земля пухом, вечная память, сочувствие родным и близким...
  • Светлая память солдату. Самые глубокие соболезнования родным и близким. Неимоверная скорбь.
  • Вечная память герою, пусть земля ему будет пухом. Семье - большое сочувствие.
  • Вечная память и слава Герою!...
  • Героям Слава!
  • Как жалко. Такой молодой и красивый. Вечная память.
  • Царство небесное! Вечная память! Соболезнования родным и близким.

Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (фото)Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (фото)

Скрин комментариев facebook.com/Mykola.Noha

Как сообщалось ранее, 18 февраля на Донбассе оккупанты пробовали совершить прорыв и пошли в масштабную атаку в районе Золотого - бой завершился их полным провалом. Украинские военные дали мощный отпор боевикам, и те с потерями отступили. Согласно данным разведки, у террористов - четверо погибших и шестеро раненых. Бойцы ВСУ в сражении под Золотым также понесли потери - погиб 22-летний военный Максим Хитайлов, еще трое получили ранения, и двое были контужены.

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