Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе воина (фото)

На Донбассе погиб 28-летний военнослужащий Дмитрий Гринь
На Донбассе погиб военный ВСУ Дмитрий Гринь - 28-летний боец подорвался на неустановленном взрывном устройстве в зоне проведения ООС. Трагедия произошла 26 февраля рано утром.
Военнослужащий 13 отдельного мотопехотного батальона, находящегося в подчинении 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, был родом из Шостки Сумской области.
"После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года молодой человек проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения", - сообщил мэр Шостки Николай Нога в своем Facebook.
Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевых задач.
"От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал.
Склоняем головы перед памятью защитника. Слава герою!" - написал Нога.
Дмитрий Гринь погиб на Донбассе (Фото: facebook.com/Mykola.Noha)
Пользователи сети скорбят в связи с гибелью военного и благодарят его за мужество на фронте.
Скрин комментариев facebook.com/Mykola.Noha
Как сообщалось ранее, 18 февраля на Донбассе оккупанты пробовали совершить прорыв и пошли в масштабную атаку в районе Золотого - бой завершился их полным провалом. Украинские военные дали мощный отпор боевикам, и те с потерями отступили. Согласно данным разведки, у террористов - четверо погибших и шестеро раненых. Бойцы ВСУ в сражении под Золотым также понесли потери - погиб 22-летний военный Максим Хитайлов, еще трое получили ранения, и двое были контужены.