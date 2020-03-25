Остается в легких после смерти: ученые сделали заявление о коронавирусе

Коронавирус 2020 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус остается в теле пациентов, скончавшихся от инфекции

Коронавирус диагностировали у 411 тысяч человек во всем мире, а в Украине количество заболевших 25 марта составило уже 113 пациентов, и в 4-х случаях имел место летальный исход.

Ученые выяснили, что вирус после смерти человека от коронавирусной пневмонии COVID-19 остается в теле - в легких. К тиким выводам пришли китайские исследователи после вскрытия 29 тел пациентов. Об этом передает Xinhua.

Вскрытие также показало серьезное повреждение иммунной системы пациентов, рассказал эксперт по инфекционным заболеваниям из Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян на пресс-конференции в Пекине.

Ученый добавил, что это может быть "очень важным фактором" смерти пациентом с коронавирусом.

Инфекция не только вызывает серьезные патологические изменения в легких пациента, но также приводит к выделению в небольших бронхах, что затрудняет дыхание, рассказал Гуйцян.

Отметим, что ранее американские ученые после наблюдения за коронавирусом на японском круизном судне "Diamond Princess" пришли к выводу, что вируc SARS-CoV-2 способен жить на разных поверхностях очень длительное время - до 17 дней.

Напомним, что основной путь передачи коронавируса - как подчеркивают ученые - непосредственно от человека к человеку воздушно-капельным путем. Медики настоятельно рекомендуют соблюдать дистанцию не менее 2 метра, тщательно мыть и обрабатывать руки.