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Коронавирус и иммунитет: врач дал ответ на вопрос, который тревожит всех

STYLERЖизнь    23.03.2020 - 22:55
Коронавирус и иммунитет: врач дал ответ на вопрос, который тревожит всех
Коронавирус и иммунитет (Коллаж РБК-Украина)

Ученый рассказал, может ли человек получить иммунитет после заражения коронавирусом

Коронавирус в Украине инфицировал уже более 70 людей, и стало известно уже о четырех погибших. Итальянский ученый Гвидо Сильвестри, который работает в одном из госпиталей, рассказал некоторые детали о коронавирусе COVID-2019 и объяснил, вырабатывает ли организм человека иммунитет против болезни. Об этом ученый рассказал на своей странице в Facebook, а на украинский язык перевела Алина Бенько.

Гвидо Сильвестри объяснил, что коронавирусом было заражено в Китае 2145 детей, но у 90% симптомов не было вообще или они были легкими. По данным ученых, смерть от коронавируса была зафиксирована лишь у одного человека, который не достиг 18 лет.

На данный момент нет подтвержденных данных об иммунитете, который вырабатывается у тех, кто переболел коронавирусом.

"Данные об иммунитете SARS-CoV-2, который приобретают инфицированные и оздоровленные люди, сейчас не являются настолько точными (стойкими), чтобы окончательно подтвердить это. Однако, из всех, что мы знаем про коронавирусы, по крайней мере, временный природный иммунитет должен возникнуть на протяжении, как минимум 6-12 месяцев (Ральф Барик, интервью на "Неделя в подкасте вирусологии" Помните, что Барик компетентен во всем, что касается коронавирусов, также как Диего Марадона компетентен в футболе)", - цитирует Сильвестри своего коллегу.

Напомним, ранее мы писали о том, что итальянский ученый дал благоприятный прогноз по коронавирусу и сообщил, что 98% выживут после болезни.

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