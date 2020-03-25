Коронавирус оказался еще опаснее: новое заявление ученых

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может очень долго жить вне человеческого тела

Коронавирус COVID-19 оказался еще опаснее, чем думали ранее. Вируc SARS-CoV-2 способен жить на разных поверхностях очень длительное время. К такому заключению пришли американские ученые.

Ученые наблюдали за вирусом на японском круизном судне "Diamond Princess" и выяснили, что он способен выживать на поверхностях до 17 дней.

А ранее в Национальном институте здоровья США заявляли, что коронавирус при определенных параметрах температуры и влажности (22 градуса и 40% влажности) может жить на картоне в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали - до 2-3 дней.

После того, как с "Diamond Princess" эвакуировали всех пассажиров, корабль исследовали спустя 17 дней. Группа ученых обследовала судно и обнаружила коронавирус на разных поверхностях в каютах, хотя людей на корабле не було больше двух недель.

При этом ученые отметили, что это не означает, что COVID-2019 размножается на поверхности.

Тем не менее, исследователи уверены, что основной путь передачи коронавируса - непосредственно от человека к человеку воздушно-капельным путем. Медики настоятельно рекомендуют соблюдать дистанцию не менее 2 метра, тщательно мыть и обрабатывать руки.

Напомним, что коронавирусом в Украине заразилось по официальным данным Минздрава 97 человек, по данным из областей (на вечер 24 марта) - заболевших уже более сотни.