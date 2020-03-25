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Лишається в легенях після смерті: вчені зробили заяву про коронавірус

STYLERКоронавірус    25.03.2020 - 16:52
Лишається в легенях після смерті: вчені зробили заяву про коронавірус
Коронавірус 2020 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус залишається в тілі пацієнтів, які померли від інфекції

Коронавірус діагностували у 411 тисяч людей у всьому світі, а в Україні кількість хворих 25 березня склала 113 пацієнтів, і в 4-х випадках мав місце летальний результат.

Вчені з'ясували, що вірус після смерті людини від коронавірусної пневмонії COVID-19 залишається в тілі - в легенях. Таких висновків дійшли китайські дослідники після розтину 29 тіл пацієнтів. Про це передає Xinhua.

Розтин також показав серйозне пошкодження імунної системи пацієнтів, розповів експерт з інфекційних захворювань з Першої лікарні Пекінського університету Ван Гуйцян на прес-конференції в Пекіні.

Науковець додав, що це може бути "дуже важливим фактором" смерті пацієнтом з коронавірусом.

Інфекція не тільки викликає серйозні патологічні зміни в легенях пацієнта, але також призводить до виділення в невеликих бронхах, що утруднює дихання, розповів Гуйцян.

Зазначимо, що раніше американські вчені після спостереження за коронавірусом на японському круїзному судні "Diamond Princess" дійшли висновків, що вірус SARS-CoV-2 здатний жити на різних поверхнях дуже тривалий час - до 17 днів.

Нагадаємо, що основний шлях передачі коронавіруса - як наголошують вчені - безпосередньо від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Медики настійно рекомендують дотримувати дистанцію не менше 2 метри, ретельно мити і обробляти руки.

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