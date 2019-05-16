Особенный день: Епифаний эмоционально обратился к украинцам (видео)

Митрополит Епифаний обратился к украинцам со стен Михайловского златоверхого собора. Предстоятель ПЦУ поздравил соотечественников с уникальным для нашей страны праздником - Днем вышиванки. Соответствующее видео митрополит опубликовал на своей Facebook-странице.

Сегодня, 16 мая, в День вышиванки в Михайловском соборе Епифаний вместе с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф сыграли праздничный перезвон на карильйоне и музыкальном инструменте с набором точно настроенных колоколов с механическим управлением и помолились за мир в Украине.

Епифаний отметил, что вышиванка - это уникальный символ, который для каждого патриота имеет особое значение.

"Вышиванка является особым символом для каждого украинца, что отражает нашу внутреннюю национальную идентичность", - сказал митрополит.

Епифаний поздравил украинцев с Днем вышиванки (видео: facebook.com/epifaniy)

Украинцы в комментариях под видео благодарят предстоятеля ПЦУ за такие непомпезные и искренние слова и присоединяются к поздравлениям.

Очень хорошее приветствие. Спасибо. Божьей милости Вам!"

Иисусе Христе, Сын Божий, Богородицей помилуй мя";

Прекрасное поздравление! Современное и непомпезное! Очень благодарна за такой стиль";

Большое спасибо за поздравления! Божьей благодати нам всем!"

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сделал неожиданное заявление на тему гендера и ЛГБТ.

Напомним, мы сообщали о том, что Филарет не пригласил Епифания на праздник во Владимирском соборе.

А также писали, что сеть бурно отреагировала на встречу Зеленского с Епифанием.