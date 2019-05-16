Особенный день: Епифаний эмоционально обратился к украинцам (видео)

Епифаний отметил важность этого уникального праздника для украинцев
Митрополит Епифаний обратился к украинцам со стен Михайловского златоверхого собора. Предстоятель ПЦУ поздравил соотечественников с уникальным для нашей страны праздником - Днем вышиванки. Соответствующее видео митрополит опубликовал на своей Facebook-странице.
Сегодня, 16 мая, в День вышиванки в Михайловском соборе Епифаний вместе с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф сыграли праздничный перезвон на карильйоне и музыкальном инструменте с набором точно настроенных колоколов с механическим управлением и помолились за мир в Украине.
Епифаний отметил, что вышиванка - это уникальный символ, который для каждого патриота имеет особое значение.
"Вышиванка является особым символом для каждого украинца, что отражает нашу внутреннюю национальную идентичность", - сказал митрополит.
Епифаний поздравил украинцев с Днем вышиванки (видео: facebook.com/epifaniy)
Украинцы в комментариях под видео благодарят предстоятеля ПЦУ за такие непомпезные и искренние слова и присоединяются к поздравлениям.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сделал неожиданное заявление на тему гендера и ЛГБТ.
Напомним, мы сообщали о том, что Филарет не пригласил Епифания на праздник во Владимирском соборе.
А также писали, что сеть бурно отреагировала на встречу Зеленского с Епифанием.