Особливий день: Епіфаній емоційно звернувся до українців (відео)

Епіфаній наголосив на важливості цього унікального свята для українців
Митрополит Епіфаній звернувся до українців зі стін Михайлівського золотоверхого собору. Предстоятель ПЦУ привітав співвітчизників з унікальним для нашої країни святом - Днем вишиванки. Відповідне відео митрополит опублікував на своїй Facebook-сторінці.
Сьогодні, 16 травня, в День вишиванки у Михайлівському соборі Епіфаній разом із послом Великобританії в Україні Джудіт Гоф зіграли святковий передзвін на карильйоні і музичному інструменті з набором точно настроєних дзвонів з механічним керуванням і помолилися за мир в Україні.
Епіфаній наголосив на тому, що вишиванка - це унікальний символ, який для кожного патріота має особливе значення.
"Вишиванка є особливим символом для кожного українця, що відображає нашу внутрішню національну ідентичність", - сказав митрополит.
Епіфаній привітав українцев з Днем вишиванки (відео: facebook.com/epifaniy)
Українці в коментарях під відео дякують предстоятелю ПЦУ за такі непомпезні і щирі слова і приєднуються до привітань.
Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній зробив несподівану заяву на тему гендеру та ЛГБТ.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Філарет не запросив Епіфанія на свято у Володимирському соборі.
А також писали, що мережа бурхливо відреагувала на зустріч Зеленського з Епіфанієм.