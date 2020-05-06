Особняк Ахметова под Киевом показали с высоты птичьего полета: похоже на королевство

Ринат Ахметов достраивает свой роскошный особняк под Киевом - огромный симметричный дворец расположен в 35 км от украинской столицы посреди 25 гектаров леса и по документам значится как реабилитационный оздоровительный комплекс.

Площадь постройки составляет 12-13 тысяч квадратных километров, а стоит особняк якобы около 30 миллионов долларов. Земля имения принадлежит компании олигарха.

В сети показали новые фото и видео дворца Ахметова, который до сих пор продолжает расти. К слову, весной 2017-го появились первые кадры роскошного имения, а отснять кадры команде "Слідство.Інфо" удалось только со второй попытки - в первый раз по журналистам открыли огонь охранники.

"Как вам вообще? Мне нравится, хотя есть куда расти. Так живет самый успешный украинский бизнесмен - строится, развивается. Гуляет по собственному парку, может себе позволить. Сейчас, говорят, ради вот этого всего останавливают энергоблоки украинских АЭС, чтобы можно было угольным электростанциям Ахметова работать. Не знаю, правда ли", - пишет экс-нардеп Игорь Луценко в своем Facebook.

Также он опубликовал свежие снимки личного "Версаля" Ахметова за огромным забором под поселком Козин в Киевской области.

По словам Луценко, в районе особняка работают "глушилки", чтобы над ним не летали дроны.

"...но мы же фронтовая аэроразведка, нас так просто не возьмешь", - добавил он.

Дворец Ахметова под Киевом (Фото: facebook.com/igor.lutsenko)

В "дачу под Киевом" Ахметова входят имение с 25 га леса и ландшафтным дизайном, искусственными водоемами, на территории расположены несколько зданий, несколько гаражей, беседки, дорожки и мосты. В самом центре находится симметричный огромный дворец.

Также в комментариях Луценко уточнил координаты загородного имения.

Фото: скрин facebook.com/igor.lutsenko

"На территории работает техника, стоят вагончики, и строительные материалы. Ходят люди - похоже, строители. Но даже так, недостроенная, без элитных жителей, все это похоже на королевство", - говорится в репортаже.

Видео: Роскошный особняк Ахметова под Киевом

Ранее мы писали о том, что недавно Ринат Ахметов купил самый дорогой дом в мире за 200 миллионов евро. Роскошный особняк находится на Лазурном берегу - Вилла де Седрес (Les Cèdres) расположена в городе Сен-Жан-Кап-Ферра.

В 2011 году украинский миллиардер стал владельцем самой дорогой квартиры в мире - лондонская недвижимость обошлась олигарху в 137 миллионов фунтов.

Также сообщалось, что в оккупированном РФ украинском Крыму Ринат Ахметов лишился роскошной дачи, которой он владел с 2007 года. Дача Якова Жуковского Новый Кучук-Кой в поселке Парковое под Ялтой была продана "Газпрому" местными "властями", которые перед этим "национализировали" особняк владельца "Шахтера".