Оккупанты лишили Ахметова роскошной дачи: у олигарха ответили жестко

Ринат Ахметов лишился дачи в аннесированном Крыму (коллаж: РБК-Украина)

Дачу Рината Ахметова под Ялтой оккупанты продали "Газпрому"

Ринат Ахметов лишился роскошной дачи в аннексированном Россией Крыму, которой он владел с 2007 года. Дача Якова Жуковского Новый Кучук-Кой в поселке Парковое, что под Ялтой, принадлежащая по праву украинскому олигарху, была продана "Газпрому" местными "властями", которые перед этим "национализировали" особняк владельца "Шахтера".

Как сообщает издание "Крым. Реалии", аукцион по продаже усадьбы прошел в начале декабря 2019 года. Начальная цена лота составляла 1,975 млрд рублей (более трех миллионов долларов).

Интересно, что заявку на покупку подал только "ЭТЦ в Парковом" (одна из структур российского "Газпрома"). Поэтому торги были признаны несостоявшимися. Но крымское "правительство" нашло выход из ситуации и все равно заключило договор с покупателем.

В контур сделки вошли памятники культурного значения: дача Жуковского, барельефы "Сон" и "Пробуждение", а также парк начала ХХ века, бассейн площадью 2180 кв. м, гостевой дом площадью 3360 кв. м, корпус столовой площадью 253 кв. м, две площадки для отдыха, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот "Руины", а также ряд других сооружений.

Дача Ахметова Новый Кучук-Кой под Ялтой с высоты птичьего полета

Реакция Рината Ахметова

У Рината Ахметова говорят, что после аннексии Крыма олигарх потерял контроль над всеми своими активами на полуострове, в том числе и над Новым Кучук-Коем.

"Любая "продажа" недвижимости Новый Кучук-Кой осуществляется неизвестными лицами без согласия и участия бизнесов SCM", - рассказали представители олигарха журналистам.

Так называемую "национализацию" всех крымских активов и любые действия по распоряжению ими у Ахметова считают такой, что не соответствует международному праву.

Также в компании отметили, что сейчас они принимают все меры для защиты права собственности на Новый Кучук-Кой в международных судебных и арбитражных органах.

Добавим, что в поселке Парковое, недалеко от усадьбы Новый Кучук-Кой, также расположен санаторий МВД Украины.