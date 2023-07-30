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Особливо влітку. Цю рибу не рекомендують купувати і їсти нікому

Яку рибу не варто купувати (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі способи приготування риби можуть нести в собі загрозу для здоров'я людини. Особливо влітку, коли висока температура, і хвороботворні мікроорганізми розмножуються дуже інтенсивно.

Про небезпечну рибу розповіли у Facebook Центру громадського здоров'я України

Яку рибу не варто купувати

Мова йде про в’ялену або сушену рибу, ризик отруєння якою в літню пору завжди зростає. В деяких випадках, на жаль, і з летальним фіналом.

Цей продукт відмінно смакує для пива, а ще може містити ботулотоксини, що викликають ботулізм. Це харчова інтоксикація, зумовлена споживанням заражених продуктів.

Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню), та за неправильних умов зберігання чи транспортування.

Чому саме в'ялена та сушена риба - чудове середовище для розмноження токсинів?

На це є ряд причин:

  • така риба не проходить термічну обробку, а ботулотоксин гине лише при кип’ятінні впродовж 10-15 хвилин
  • може бути заражена у природних умовах, оскільки резервуаром інфекції є пісок або ж річковий мул
  • соління відбулось вже після утворення токсину, адже сіль не вбиває токсин, а лише пригнічує розмноження інфекції

Часто споживачу невідомо про неякісні умови зберігання або транспортування: тривале зберігання пораненої риби на ґрунті, перевезення навалом, без тари.

В Центрі громадського здоров'я радять віддавати перевагу перевіреним продуктам і не наражати себе на небезпеку.

 

Раніше ми писали про рибу з українських магазинів, яку не рекомендують купувати, адже її вважають рибою-сміттярем.

Також читайте, як приготувати найсмачнішу малосольну червону рибу.

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