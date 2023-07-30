Особливо влітку. Цю рибу не рекомендують купувати і їсти нікому

Деякі способи приготування риби можуть нести в собі загрозу для здоров'я людини. Особливо влітку, коли висока температура, і хвороботворні мікроорганізми розмножуються дуже інтенсивно.
Про небезпечну рибу розповіли у Facebook Центру громадського здоров'я України
Мова йде про в’ялену або сушену рибу, ризик отруєння якою в літню пору завжди зростає. В деяких випадках, на жаль, і з летальним фіналом.
Цей продукт відмінно смакує для пива, а ще може містити ботулотоксини, що викликають ботулізм. Це харчова інтоксикація, зумовлена споживанням заражених продуктів.
Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню), та за неправильних умов зберігання чи транспортування.
На це є ряд причин:
Часто споживачу невідомо про неякісні умови зберігання або транспортування: тривале зберігання пораненої риби на ґрунті, перевезення навалом, без тари.
В Центрі громадського здоров'я радять віддавати перевагу перевіреним продуктам і не наражати себе на небезпеку.
Раніше ми писали про рибу з українських магазинів, яку не рекомендують купувати, адже її вважають рибою-сміттярем.
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