Особенно летом. Эту рыбу не рекомендуют покупать и есть некому

Некоторые способы приготовления рыбы могут представлять угрозу для здоровья человека. Особенно летом, когда высокая температура и болезнетворные микроорганизмы размножаются очень интенсивно.
Об опасной рыбе рассказали в Facebook Центра общественного здоровья Украины
Речь идет о вяленой или сушеной рыбе, риск отравления которой в летнее время всегда возрастает. В некоторых случаях, к сожалению, и с летальным исходом.
Этот продукт отлично подходит для пива, а еще может содержать ботулотоксины, вызывающие ботулизм. Это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением зараженных продуктов.
Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.
На это есть ряд причин:
Часто потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозка навалом, без тары.
В Центре общественного здоровья советуют отдавать предпочтение проверенным продуктам и не подвергать себя опасности.
Раньше мы писали о рыбе из украинских магазинов, которую не рекомендуют покупать, ведь ее считают рыбой-мусорщиком.
Также читайте, как приготовить вкуснейшую малосольную красную рыбу.