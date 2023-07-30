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Особенно летом. Эту рыбу не рекомендуют покупать и есть некому

Какую рыбу не стоит покупать (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые способы приготовления рыбы могут представлять угрозу для здоровья человека. Особенно летом, когда высокая температура и болезнетворные микроорганизмы размножаются очень интенсивно.

Об опасной рыбе рассказали в Facebook Центра общественного здоровья Украины

Какую рыбу не стоит покупать

Речь идет о вяленой или сушеной рыбе, риск отравления которой в летнее время всегда возрастает. В некоторых случаях, к сожалению, и с летальным исходом.

Этот продукт отлично подходит для пива, а еще может содержать ботулотоксины, вызывающие ботулизм. Это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением зараженных продуктов.

Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.

Почему именно вяленая и сушеная рыба- отличная среда для размножения токсинов?

На это есть ряд причин:

  • такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут
  • может быть заражена в естественных условиях, поскольку резервуаром инфекции является песок или речной ил
  • соление произошло уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а лишь угнетает размножение инфекции

Часто потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозка навалом, без тары.

В Центре общественного здоровья советуют отдавать предпочтение проверенным продуктам и не подвергать себя опасности.

 

Раньше мы писали о рыбе из украинских магазинов, которую не рекомендуют покупать, ведь ее считают рыбой-мусорщиком.

Также читайте, как приготовить вкуснейшую малосольную красную рыбу.

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