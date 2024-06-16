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Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця

Співачка Артистка Чуприненко (фото: instagram.com/rukavnebi)
Автор: Styler

Якщо вам набридло слухати одні і ті ж пісні по колу та хочеться додати своєму плейлисту нових, якісних барв української музики, то сьогодні ви точно знайдете щось для себе.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вам добірку крутих свіжих музиканток, чиї треки не залишать вас байдужими.

Renie Cares

Виконавиця Renie Cares (фото: іnstagram.com/reniecares)

Проєкт вокалістки Ірини Панчук і продюсера Олександра Мусевича працює у жанрі інді-рок. Лагідний тембр виконавиці та детальний інструменал поєднуються разом у часто меланхолійні мотиви. Найпопулярнішими роботами Renie Cares за версією YouTube Music є треки “Якби” та “Заратустра”. 

 

YUVI 

Виконавиця YUVI (фото: instagram.com/yuvilyana)

Експериментальна електроніка, в яку магічно вплітається вокал дівчини та небанально звучить інструментал. У своєму інстаграмі Уляна жартома називає жанр в якому вона працює “Yuvicore”. Останній реліз виконавиці вийшов зовсім нещодавно, ним став трек “Цьом” в якому мисткиня зачіпає тему складності любові та вибору. 

 

Саша Кольцова

Виконавиця Саша Кольцова (фото: іnstagram.com/kashasaltsova)

На відміну від попередніх героїнь, Саша Кольцова, більш відома, як фронтвумен гурту “Крихітка Цахес” згодом “Крихітка”, є яскравою представницею української музики вже багато років. Нещодавно Олександра здивувала нас неочікуваним релізом у дуеті з епатажним виконавцем “Хейтспіч”. Рок-композиція “Під весняним дощем” поєднує контраст манливого вокалу Саші та надривистого крику-вокалу Дмитра, що додає роботі особливого рівня “мурашливості”.

 

Артистка Чуприненко

Виконавиця Артистка Чуприненко (фото: instagram.com/rukavnebi)

Пісні пані Марусі — це особливий вид насолоди. Акустична гітара, ніжний голос, пронизливі тексти й неочікувано на очах починають виблискувати краплі схожі на сльози. Треки Артистки пронизані любовʼю до рідної Херсонщини, а сама виконавиця називає їх документальними. З особливо щемливих робіт співачки: “Серце” та “Пісня”.

 

Мія Рамарі 

Виконавиця Мія Рамарі (фото: instagram.com/mia_ramari)

Пройти повз, на перший погляд, легкі пісні Мії з чистим вокалом і виваженими інструментами на фоні дуже непросто. У її роботах відчувається майстерність і впевненість. Виконавиця рухається поп-музичною сценою не так давно, але вже має свою аудиторію постійних слухачів. З найпопулярніших робіт співачки: “Нема любові” і “Квартали” у дуеті із SadSvit.

 

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