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Аліна Гросу відповіла, чому приховує свого чоловіка

Понеділок 10 червня 2024 19:35
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Аліна Гросу відповіла, чому приховує свого чоловіка Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Аліна Гросу пояснила, чому не хоче розкривати особистість свого другого чоловіка, і заговорила про поповнення у родині.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтервʼю виконавиці для ЖВЛ.

Деталі

Артистка заявила, що прагне якомога довше зберігати особисте життя в секреті, щоб насолодитися ним.

"Чому я нічого не хочу розповідати про нинішні стосунки, тому що минуле - це те, що було, сьогодення - воно моє. Я хочу, щоб воно якомога довше було саме моїм. Я хочу ним насолодитися. Мені здається, що кохання - воно для двох людей і про двох людей, а не про думки інших", - поділилася виконавиця.

Також вона зізналася, що вони з коханим вже думають про поповнення у родині.

"Ми вже трохи задумаємося про діток, тому що чоловік їх дуже любить, також я люблю дітей. Чому б і ні?", - сказала Аліна.

Раніше Аліна Гросу зізналася, чи планує повертатися в Україну.

Також Ірина Горова відреагувала на чутки про те, що розірвала співпрацю з Потапом через скандали.

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