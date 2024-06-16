Особый вид наслаждения: 5 свежих украинских певиц, покоряющих сердца

Если вам надоело слушать одни и те же песни по кругу и хочется добавить своему плейлисту новых качественных красок украинской музыки, то сегодня вы точно найдете что-то для себя.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам подборку крутых свежих музыкантов, чьи треки не оставят вас равнодушными.
Исполнительница Renie Cares (фото: instagram.com/reniecares)
Проект вокалистки Ирины Панчук и продюсера Александра Мусевича работает в жанре инди-рока. Нежный тембр исполнительницы и детальный инструмент сочетаются вместе во часто меланхолические мотивы. Самыми популярными работами Renie Cares по версии YouTube Music являются треки "Якби" и "Заратустра".
Исполнительница YUVI (фото: instagram.com/yuvilyana)
Экспериментальная электроника, в которую магически вплетается вокал и небанально звучит инструментал. В своем инстаграмме Ульяна в шутку называет жанр в котором она работает "Yuvicore". Последний релиз исполнительницы вышел совсем недавно, им стал трек "Цьом", в котором художница затрагивает тему сложности любви и выбора.
Исполнительница Саша Кольцова (фото: instagram.com/kashasaltsova)
В отличие от предыдущих героинь, Саша Кольцова, более известная, как фронтвумен группы "Крихітка Цахес" позже "Крихітка", является яркой представительницей украинской музыки уже много лет. Недавно Александра удивила нас неожиданным релизом в дуэте с эпатажным исполнителем Хейтспич. Рок-композиция "Под весенним дождем" сочетает контраст манящего вокала Саши и надрывистого крика-вокала Дмитрия, что придает работе особую концентрацию "мурашек".
Исполнительница Артистка Чуприненко (фото: instagram.com/rukavnebi)
Песни Маруси – это особый вид наслаждения. Акустическая гитара, нежный голос, пронзительные тексты и неожиданно на глазах начинают сверкать капли, похожие на слезы. Треки Артистки пронизаны любовью к родной Херсонщина, а сама исполнительница называет их документальными. Из особо щемящих работ певицы: "Сердце" и "Пісня".
Исполнительница Мія Рамарі (фото: instagram.com/mia_ramari)
Пройти мимо, на первый взгляд, легких песен Мии с чистым вокалом и гармоничными инструментами на фоне очень непросто. В ее работах чувствуется мастерство и уверенность. Исполнительница двигается поп-музыкальной сценой не так давно, но уже имеет свою аудиторию постоянных слушателей. Из самых популярных работ певицы: "Нет любви" и "Кварталы" в дуэте из SadSvit.
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