RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Особый вид наслаждения: 5 свежих украинских певиц, покоряющих сердца

Певица Артистка Чупниненко (фото: instagram.com/rukavnebi)
Автор: Styler

Если вам надоело слушать одни и те же песни по кругу и хочется добавить своему плейлисту новых качественных красок украинской музыки, то сегодня вы точно найдете что-то для себя.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам подборку крутых свежих музыкантов, чьи треки не оставят вас равнодушными.

Renie Cares

Исполнительница Renie Cares (фото: instagram.com/reniecares)

Проект вокалистки Ирины Панчук и продюсера Александра Мусевича работает в жанре инди-рока. Нежный тембр исполнительницы и детальный инструмент сочетаются вместе во часто меланхолические мотивы. Самыми популярными работами Renie Cares по версии YouTube Music являются треки "Якби" и "Заратустра".

 

YUVI

Исполнительница YUVI (фото: instagram.com/yuvilyana)

Экспериментальная электроника, в которую магически вплетается вокал и небанально звучит инструментал. В своем инстаграмме Ульяна в шутку называет жанр в котором она работает "Yuvicore". Последний релиз исполнительницы вышел совсем недавно, им стал трек "Цьом", в котором художница затрагивает тему сложности любви и выбора.

 

Саша Кольцова

Исполнительница Саша Кольцова (фото: instagram.com/kashasaltsova)

В отличие от предыдущих героинь, Саша Кольцова, более известная, как фронтвумен группы "Крихітка Цахес" позже "Крихітка", является яркой представительницей украинской музыки уже много лет. Недавно Александра удивила нас неожиданным релизом в дуэте с эпатажным исполнителем Хейтспич. Рок-композиция "Под весенним дождем" сочетает контраст манящего вокала Саши и надрывистого крика-вокала Дмитрия, что придает работе особую концентрацию "мурашек".

 

Артистка Чуприненко

Исполнительница Артистка Чуприненко (фото: instagram.com/rukavnebi)

Песни Маруси – это особый вид наслаждения. Акустическая гитара, нежный голос, пронзительные тексты и неожиданно на глазах начинают сверкать капли, похожие на слезы. Треки Артистки пронизаны любовью к родной Херсонщина, а сама исполнительница называет их документальными. Из особо щемящих работ певицы: "Сердце" и "Пісня".

 

Мія Рамарі

Исполнительница Мія Рамарі (фото: instagram.com/mia_ramari)

Пройти мимо, на первый взгляд, легких песен Мии с чистым вокалом и гармоничными инструментами на фоне очень непросто. В ее работах чувствуется мастерство и уверенность. Исполнительница двигается поп-музыкальной сценой не так давно, но уже имеет свою аудиторию постоянных слушателей. Из самых популярных работ певицы: "Нет любви" и "Кварталы" в дуэте из SadSvit.

 

Ранее мы писали о том, что певица Алина Гросу объяснила, почему она скрывает своего мужа.

Также недавно украинская исполнительница Оля Цыбульская раскрыла подробности выходки на вечеринке с Андреем Данилко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шоу-бизнесМузыкаПевцы