Особый вид наслаждения: 5 свежих украинских певиц, покоряющих сердца

Renie Cares

Исполнительница Renie Cares (фото: instagram.com/reniecares)

Проект вокалистки Ирины Панчук и продюсера Александра Мусевича работает в жанре инди-рока. Нежный тембр исполнительницы и детальный инструмент сочетаются вместе во часто меланхолические мотивы. Самыми популярными работами Renie Cares по версии YouTube Music являются треки "Якби" и "Заратустра".

YUVI

Исполнительница YUVI (фото: instagram.com/yuvilyana)

Экспериментальная электроника, в которую магически вплетается вокал и небанально звучит инструментал. В своем инстаграмме Ульяна в шутку называет жанр в котором она работает "Yuvicore". Последний релиз исполнительницы вышел совсем недавно, им стал трек "Цьом", в котором художница затрагивает тему сложности любви и выбора.

Саша Кольцова

Исполнительница Саша Кольцова (фото: instagram.com/kashasaltsova)

В отличие от предыдущих героинь, Саша Кольцова, более известная, как фронтвумен группы "Крихітка Цахес" позже "Крихітка", является яркой представительницей украинской музыки уже много лет. Недавно Александра удивила нас неожиданным релизом в дуэте с эпатажным исполнителем Хейтспич. Рок-композиция "Под весенним дождем" сочетает контраст манящего вокала Саши и надрывистого крика-вокала Дмитрия, что придает работе особую концентрацию "мурашек".

Артистка Чуприненко

Исполнительница Артистка Чуприненко (фото: instagram.com/rukavnebi)

Песни Маруси – это особый вид наслаждения. Акустическая гитара, нежный голос, пронзительные тексты и неожиданно на глазах начинают сверкать капли, похожие на слезы. Треки Артистки пронизаны любовью к родной Херсонщина, а сама исполнительница называет их документальными. Из особо щемящих работ певицы: "Сердце" и "Пісня".

Мія Рамарі

Исполнительница Мія Рамарі (фото: instagram.com/mia_ramari)

Пройти мимо, на первый взгляд, легких песен Мии с чистым вокалом и гармоничными инструментами на фоне очень непросто. В ее работах чувствуется мастерство и уверенность. Исполнительница двигается поп-музыкальной сценой не так давно, но уже имеет свою аудиторию постоянных слушателей. Из самых популярных работ певицы: "Нет любви" и "Кварталы" в дуэте из SadSvit.