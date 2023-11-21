Повторила образ Мерилін Монро. Леся Нікітюк стала блондинкою (фото)

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк перевтілилася у легенду Голлівуду - блондинку Мерилін Монро. Відповідні світлини вона опублікувала у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Леся Нікітюк повторила образ Мерилін Монро На сексуальних знімках Леся з'явилася у пікантному вбранні з білявим волоссям у стилі Мерилін. Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Свій образ вона доповнила локонами й макіяжем з червоними губами. "Mood", - підписала англійською пост білявка, що у перекладі значить "настрій". Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Фани у захваті Прихильники ведучої "Хто зверху?" засипали її компліментами, зазначивши, що їй дуже пасує такий колір волосся. Десь плаче Притула

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Вона набагато sexy ніж Мерлін Монро

Всьо! Не передівайся! Так і ходи! Белііінннн, яка класна, аж собі захотілось так замутити Леся Нікітюк в образі Мерилін Монро (фото: instagram.com/lesia_nikituk)