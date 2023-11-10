9 нових українських пісень, які занурюють в осінь

РБК-Україна (проект Styler) ділиться новими українськими піснями, які створюють унікальну атмосферу, що чудово вписується в холодні дні і теплі кольори останнього місяця осені.

NK - "Зірка в небі"

Настя Каменських випустила пронизливий трек про кохання, яке хочеться сховати від усього світу. З кожного прослуховування - донат на допомогу українським дітям.

"По-справжньому дорогі серцю моменти хочеться пережити з коханою людиною сам-на-сам, відчуваючи підтримку та безумовну всепоглинаючу любов, яка дарує сили подолати все", - впевнена співачка.

SKYLERR & Нікіта Кісельов - "Ліфт"

SKYLERR та Нікіта Кісельов заспівали дуетом пісню про кохання, що рятує та об’єднує життя двох в одне.

"Я закохалася в цю пісню з перших нот і слів. Співалася вона разом з Нікітою душею, пронизуючи всі наші потаємні закутки серця. Раджу слухати її зі своїми коханими, заплющивши очі", - радить співачка.

Lama - "Мій друг"

Lama підводить підсумок своїх пережитих подій за майже два роки повномасштабної війни. У ній виконавиця вперше поділилась потаємним, стосунками зі своїми близькими друзями. Пісня написана про тих, хто завжди є поруч з нею, нещодавно з‘явився у її житті та важку втрату, яку на жаль, принесла їй війна.

MOLODI і Michelle Andrade - "Скарб"

Є країна на землі

Де мрії всі одні

Свобода в нас одна

І в серці жар

Нескорена вона

І чиста як сльоза

Бо наша незалежність

То наш скарб

NICHKA - "Сонячна система"

Ця пісня про кохання під час війни.

"Я написала цю пісню, коли мій чоловік, який захищає зараз нашу країну на фронті, не виходив довго на звʼязок, перебуваючи в гарячій точці", - розповідає Даяна Кульбіда.

NAIMES - "Листя"

Це чергова музична історія від романтика NAIMES. Пісня малює картину спогадів осіннього романтичного вечора. Хлопець та дівчина гуляли вечорами під опадаюче листя і навіть не здогадувались, що взимку почнуться стосунки. Ностальгічна та романтична пісня, яка навіє спогади.

SAICUR - "Live or Die"

Посил пісні досить радикальний.

"Я хочу відповіді людей на питання: "Що ти залишиш після своєї смерті?" Для мене вибір "Live" чи "Die" - це вибір між дією та бездіяльністю. Це про концентрацію на важливому і про відмову від маленьких радощів життя для великих кроків. Якщо ти нічого не готовий змінювати, то лягай в землю", - коментує співачка.

REQUITIR - "Шість два"

Це трек про вайби Донбасу у порівнянні із Києвом.

"Живу 9 років не вдома, але Донбас ні на секунду мене не покидав", - говорить артист.

Moann - "Птахи"

Просто гарна і тепла пісня від Ані Карпенко.