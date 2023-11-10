9 нових українських пісень, які занурюють в осінь
Українські музиканти продовжують в листопаді вражати новаторством, талантом, передаючи глибокі відчуття осіннього настрою.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться новими українськими піснями, які створюють унікальну атмосферу, що чудово вписується в холодні дні і теплі кольори останнього місяця осені.
NK - "Зірка в небі"
Настя Каменських випустила пронизливий трек про кохання, яке хочеться сховати від усього світу. З кожного прослуховування - донат на допомогу українським дітям.
"По-справжньому дорогі серцю моменти хочеться пережити з коханою людиною сам-на-сам, відчуваючи підтримку та безумовну всепоглинаючу любов, яка дарує сили подолати все", - впевнена співачка.
SKYLERR & Нікіта Кісельов - "Ліфт"
SKYLERR та Нікіта Кісельов заспівали дуетом пісню про кохання, що рятує та об’єднує життя двох в одне.
"Я закохалася в цю пісню з перших нот і слів. Співалася вона разом з Нікітою душею, пронизуючи всі наші потаємні закутки серця. Раджу слухати її зі своїми коханими, заплющивши очі", - радить співачка.
Lama - "Мій друг"
Lama підводить підсумок своїх пережитих подій за майже два роки повномасштабної війни. У ній виконавиця вперше поділилась потаємним, стосунками зі своїми близькими друзями. Пісня написана про тих, хто завжди є поруч з нею, нещодавно з‘явився у її житті та важку втрату, яку на жаль, принесла їй війна.
MOLODI і Michelle Andrade - "Скарб"
Є країна на землі
Де мрії всі одні
Свобода в нас одна
І в серці жар
Нескорена вона
І чиста як сльоза
Бо наша незалежність
То наш скарб
NICHKA - "Сонячна система"
Ця пісня про кохання під час війни.
"Я написала цю пісню, коли мій чоловік, який захищає зараз нашу країну на фронті, не виходив довго на звʼязок, перебуваючи в гарячій точці", - розповідає Даяна Кульбіда.
NAIMES - "Листя"
Це чергова музична історія від романтика NAIMES. Пісня малює картину спогадів осіннього романтичного вечора. Хлопець та дівчина гуляли вечорами під опадаюче листя і навіть не здогадувались, що взимку почнуться стосунки. Ностальгічна та романтична пісня, яка навіє спогади.
SAICUR - "Live or Die"
Посил пісні досить радикальний.
"Я хочу відповіді людей на питання: "Що ти залишиш після своєї смерті?" Для мене вибір "Live" чи "Die" - це вибір між дією та бездіяльністю. Це про концентрацію на важливому і про відмову від маленьких радощів життя для великих кроків. Якщо ти нічого не готовий змінювати, то лягай в землю", - коментує співачка.
REQUITIR - "Шість два"
Це трек про вайби Донбасу у порівнянні із Києвом.
"Живу 9 років не вдома, але Донбас ні на секунду мене не покидав", - говорить артист.
Moann - "Птахи"
Просто гарна і тепла пісня від Ані Карпенко.
Раніше ми повідомляли про 8 кліпів світових зірок, які показали красу Києва.
Також ми писали, що український артист заспівав про кохання під час війни і заявив, що йде в ЗСУ.