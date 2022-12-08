Особлива Повня 8 грудня: що вона може всім нам принести

Остання Повня 2022 року відбулася о 06:08 за Київським часом у знаку Близнюки. За розташуванням планет - у мутабельному зодіакальному хресті, що символізує м'які зміни у житті.
Як розповіла астролог Марина Скаді для ТСН, найближчі дні будуть наповнені різними подіями та змінами.
Період Повного місяця та найближчі дні будуть наповнені контактами, спілкуванням, зустрічами зі старими знайомими та приятелями. Багато проблем вийде закінчити в період спадного Місяця - з 9 по 23 грудня. А також буде легше пристосуватись до життєвих обставин.
Особливим цей повний Місяць став через аспект з ретроградним Марсом - багато тем з минулого стануть важливими в теперішньому. Все, що було давно розпочато, стомлювало і ледве просувалося – почне вимагати уваги.
"Можливо, настав час повернутися до незавершеного курсу навчання, докласти небагато зусиль і закінчити його, скласти іспит та отримати сертифікат, права та інші дозвільні документи. Все, що ви зробите найближчим часом, обов'язково стане в пригоді в майбутньому", - наголосила астролог.
В інформаційному просторі з'явиться багато різної інформації, але потрібно сприймати її в пропорціях 50/50 та довіряти лише перевіреним джерелам, підтвердженим фактами.
"Займіться підготовкою до Нового року та не звертайте уваги на діяльність пропаганди – так ви збережете своє психічне здоров'я та світлу голову", - рекомендує Скаді.
Місяць і Сонце в момент Повні знаходяться в протилежних знаках. Якщо поділити повне коло знаків Зодіаку, то вийде аспект опозиції. Двійка символізує два початки, дві протилежності, відмінності та взаємодоповнюючі – як Ян та Інь.
Виявлятимуть світила себе так само - через протистояння, протиріччя до створення цілого. Двійка стане символом коливання, розривів, руйнувань - як видів випробування. Пройшовши через ці проблеми людина отримає доповнення, компенсацію та гармонію.
А в дні Повного місяця потрібно постаратися знайти точку рівноваги між внутрішнім і зовнішнім, між сім'єю і соціальною життєвою сферою. Доведеться зробити складний вибір та шукати компромісні рішення.
Грудневий повний Місяць - у знаку Близнюки. Це активний знак стихії Повітря, який пов'язаний із мисленням, комунікацією. У дні його прояву можна успішно впоратися зі щоденними справами та підвищити рівень комфорту свого життя.
Повний місяць створить атмосферу метушні й турбот, можлива необхідність щось коригувати в роботі, вносити зміни.
У такі дні люди схильні робити одночасно відразу кілька справ і всі вони можуть бути не завершені. Не піддавайтеся бажанню виконати мільйон завдань - вибирайте найзначніші та не більше двох-трьох.
Ретро-Марс із Близнюками створять енергетичні потоки, які підвищать емоційну поведінку. Можлива нездорова конкуренція та конфлікти, напруга у колективах, у відносинах з рідними чи сусідами.
Астролог рекомендує уникати найближчими днями громадські місця, міський транспорт та бути гранично уважними на дорозі – і як водій, і як пішохід. Люди в ці дні будуть схильні до негативної реакції навіть на невинні ситуації.
Найближчі дні будуть вдалими для процесів в інтелектуальній сфері. Можна глибоко вивчати матеріал, іноземні мови, займатися самопізнанням. Підвищення емоційності допоможе побачити цілі та досягти їх.
Щоб не падати духом у ці дні, потрібно розвинути в собі вміння ставити короткі та конкретні завдання та досягати їх. А потім братися за наступні.
Повня дасть змогу поступово вирішувати життєві завдання, навчить уміння пристосовуватися до нових життєвих обставин та м'яко перебудувати свої плани під зовнішні обставини.
Повня в Близнюках сприяє мінливості та прояву подвійності натури. У цей період люди зможуть оцінювати ситуацію одразу з двох позицій, зможуть відчувати одночасно кохання та ненависть.
По суті, це буде боротьба у людській душі, війна почуттів та розуму. Знак Близнюки – інтелектуальний, легкий та дружній, тому астролог зазначає, що нічого драматичного статися не повинно.
Період з 8 до 23 грудня буде сприятливим для завершення всіх справ та побудови бази для майбутніх починань. Підготуйтеся до того, щоб зустріти 2023 у гарному настрої.
У вас буде чудова можливість розібратися у заплутаних ситуаціях та звільнитися від того, що заважає рухатися вперед.
Для представників стихії Повітря (Близнюки, Терези, Водолій) - повний місяць стане каталізатором багатьох процесів. Вам буде складніше знайти час для відпочинку, оскільки багато справ буде важливими для майбутнього. Ви опинитеся в центрі події, посилиться здатність впливати на інших людей, формувати громадську думку.
Для інших знаків Зодіаку цей період стане часом плавного і рівномірного планування.
До речі, ми писали про те, що принесе грудень кожному знаку Зодіаку.
А ще розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку астрологи прогнозують зміни в особистій сфері у грудні.