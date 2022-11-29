Кохання та романтика накриють із головою: кому зі знаків Зодіаку грудень принесе особисте щастя
Гороскоп на грудень 2022 року говорить про те, що останній місяць року стане сприятливим періодом для романтики, нових знайомств та розвитку стосунків. З'явиться більше свободи у думках та діях, прагнення до нового досвіду та емоцій.
Кому зі знаків Зодіаку грудень принесе приємні зміни в особистому житті та щастя у коханні, розповіла астролог Марина Скаді.
Телець
У грудні теми незалежності та можливість проявити свою індивідуальність стануть найважливішими у стосунках. Партнери не завжди будуть розуміти ваше прагнення і це може спричинити складнощі.
Але до кінця грудня всі протиріччя мають зникнути, і Тельці зможуть сміливо та рішуче крокувати з емоційною підтримкою близької людини. Виникнуть також сприятливі обставини для відновлення дорогих стосунків.
Близнюки
Грудень стане сприятливим місяцем для пошуку ідеального партнера. Дозвольте займатися тим, що вам подобається і знаходитися там, де вам хочеться. Всесвіт дасть шанс повернути своє життя у бажаному напрямку, зустріти половинку та створити сім'ю.
А ті, хто вже в парі, отримають друге дихання у стосунках – почніть разом займатися побутовими справами, обговоріть витрати, підготуйтеся до свят. Усі ці прості заняття допоможуть зміцнити стосунки.
Рак
У вас з'явиться багато шансів наблизитись до своїх мрій, у тому числі й у сфері особистих взаємин. Вам варто знайомитися з новими людьми, пробувати те, чим раніше не займалися, оновити гардероб або зайнятися спортом.
Всі ці дії вам дадуть натхнення, віру в себе та підвищать самооцінку. Можливі приємні зустрічі з друзями, колишніми партнерами, романтика та кардинальні зміни у сімейному житті.
Козеріг
Грудень стане чудовим місяцем для подорожей й варто відвідати місця, де ви раніше не бували. Далеко від свого місця проживання ви маєте шанс зустріти ідеального партнера. Наприкінці року на вас чекає період кохання та захоплень, і самотні Козероги зможуть налагодити своє особисте життя.
Є шанс зустріти людину, яка згодом стане найдорожчою або ж - ухвалити рішення про створення сім'ї. Зверніть увагу на рідних, дітей та батьків - їм потрібна ваша увага.
До речі, раніше ми писали про те, на які важливі події чекають усі знаки Зодіаку з 28 листопада по 4 грудня.
А ще розповідали про те, для кого зі знаків Зодіаку 2023 стане найщасливішим.