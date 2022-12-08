Особенное Полнолуние 8 декабря: что оно может всем нам принести

Почему Полнолуние 8 декабря особенное

Период Полнолуния и ближайшие дни будут наполнены контактами, общением, встречами со старыми знакомыми и приятелями. Многие проблемы получится закончить в период убывающей Луны - с 9 по 23 декабря. А также будет легче приспособиться к жизненным обстоятельствам.

Особенной эта полная Луна стала из-за аспекта с ретроградным Марсом - многие темы из прошлого станут важными в настоящем. Все, что было давно начато, утомляло и едва продвигалось - начнет требовать внимания.

"Возможно, пришло время вернуться к незавершенному курсу обучения, приложить немного усилий и закончить его, сдать экзамен и получить сертификат, права и другие разрешительные документы. Все, что вы сделаете в ближайшее время, обязательно пригодится в будущем", - подчеркнула астролог.

В информационном пространстве появится много разной информации, но нужно воспринимать ее в пропорциях 50/50 и доверять только проверенным источникам, подтвержденным фактам.

"Займитесь подготовкой к Новому году и не обращайте внимания на деятельность пропаганды – так вы сохраните свое психическое здоровье и светлую голову", - рекомендует Скади.

Придется искать точку опоры и гармонию

Луна и Солнце в момент Полнолуния находятся в противоположных знаках. Если разделить полный круг знаков Зодиака, то получится аспект оппозиции. Двойка символизирует два начала, две противоположности, различия и взаимодополняющие - как Ян и Инь.

Проявлять светила себя будут точно также - через противостояние, противоречия к созданию целого. Двойка станет символом колебания, разрывов, разрушений - как видом испытания. Пройдя через эти трудности человек получит дополнение, компенсацию и гармонию.

А в дни Полнолуния очень нужно постараться найти точку равновесия между внутренним и внешним, между семьей и социальной жизненной сферой. Придется сделать сложный выбор и искать компромиссные решения.

Что еще принесет Полнолуние

Декабрьская полная Луна - в знаке Близнецы. Это активный знак стихии Воздуха, который связан с мышлением, коммуникацией. В дни его проявления можно успешно справляться с ежедневными делами и повысить уровень комфорта своей жизни

Полнолуние создаст атмосферу суеты и забот, может быть необходимость что-то корректировать в работе, вносить изменения.

В такие дни люди склонны делать одновременно сразу несколько дел и все они - могут быть не завершены. Не поддавайтесь желанию выполнить миллион задач - выбирайте самые значимые и не более двух-трех.

Ретро-Марс с Близнецами создадут энергетические потоки, которые повысят эмоциональное поведение. Возможна нездоровая конкуренция и конфликты, напряжение в коллективах, в отношениях с родными или соседями.

Астролог рекомендует избегать в ближайшие дни общественные места, городской транспорт и быть предельно внимательными на дороге - и как водитель, и как пешеход. Люди в эти дни будут склонны к негативной реакции даже на самые невинные ситуации.

Для чего это Полнолуние будет благоприятным

Ближайшие дни будут удачны для процессов в интеллектуальной сфере. Можно глубоко изучать материал, иностранные языки, заниматься самопознанием. Повышение эмоциональности поможет увидеть цели и достичь их.

Чтобы не падать духом в эти дни, нужно развить в себе умение ставить короткие и конкретные задачи и достигать их. А потом приниматься за следующие.

Полнолуние даст возможность постепенно решать жизненные задачи, научит умению приспосабливаться к новым жизненным обстоятельствам и мягко перестроить свои планы под внешние обстоятельства.

А что ждет в любви?

Полнолуние в Близнецах способствует непостоянству и проявлению двойственности натуры. В этот период люди смогут оценивать ситуацию сразу с двух позиций, смогут испытывать одновременно любовь и ненависть.

По сути, это будет борьба в человеческой душе, война чувств и разума. Знак Близнецы - интеллектуальный, легкий и дружественный, потому астролог отмечает, что ничего драматичного произойти не должно.

Используйте время до Новолуния

Период с 8 до 23 декабря будет благоприятен для завершения всех дел и построения базы для будущих начинаний. Подготовьтесь к тому, чтобы встретить 2023 в хорошем настроении.

У вас будет прекрасная возможность разобраться в запутанных ситуациях и освободиться от того, что мешает двигаться вперед.

Для представителей стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) - полнолуние станет катализатором многих процессов. Вам будет сложнее найти время для отдыха, так как многие дела будут важны для будущего. Вы окажетесь в центре события, усилится способность влиять на других людей, формировать общественное мнение.

Для всех остальных знаков Зодиака этот период станет временем плавного и равномерного планирования.