Особлива Повня 8 грудня: що вона може всім нам принести

Остання Повня 2022 року відбулася о 06:08 за Київським часом у знаку Близнюки. За розташуванням планет - у мутабельному зодіакальному хресті, що символізує м'які зміни у житті.

Як розповіла астролог Марина Скаді для ТСН , найближчі дні будуть наповнені різними подіями та змінами.

Чому Повня 8 грудня особлива

Період Повного місяця та найближчі дні будуть наповнені контактами, спілкуванням, зустрічами зі старими знайомими та приятелями. Багато проблем вийде закінчити в період спадного Місяця - з 9 по 23 грудня. А також буде легше пристосуватись до життєвих обставин.

Особливим цей повний Місяць став через аспект з ретроградним Марсом - багато тем з минулого стануть важливими в теперішньому. Все, що було давно розпочато, стомлювало і ледве просувалося – почне вимагати уваги.

"Можливо, настав час повернутися до незавершеного курсу навчання, докласти небагато зусиль і закінчити його, скласти іспит та отримати сертифікат, права та інші дозвільні документи. Все, що ви зробите найближчим часом, обов'язково стане в пригоді в майбутньому", - наголосила астролог.

В інформаційному просторі з'явиться багато різної інформації, але потрібно сприймати її в пропорціях 50/50 та довіряти лише перевіреним джерелам, підтвердженим фактами.

"Займіться підготовкою до Нового року та не звертайте уваги на діяльність пропаганди – так ви збережете своє психічне здоров'я та світлу голову", - рекомендує Скаді.

Доведеться шукати точку опори та гармонію

Місяць і Сонце в момент Повні знаходяться в протилежних знаках. Якщо поділити повне коло знаків Зодіаку, то вийде аспект опозиції. Двійка символізує два початки, дві протилежності, відмінності та взаємодоповнюючі – як Ян та Інь.

Виявлятимуть світила себе так само - через протистояння, протиріччя до створення цілого. Двійка стане символом коливання, розривів, руйнувань - як видів випробування. Пройшовши через ці проблеми людина отримає доповнення, компенсацію та гармонію.

А в дні Повного місяця потрібно постаратися знайти точку рівноваги між внутрішнім і зовнішнім, між сім'єю і соціальною життєвою сферою. Доведеться зробити складний вибір та шукати компромісні рішення.

Що ще принесе Повня

Грудневий повний Місяць - у знаку Близнюки. Це активний знак стихії Повітря, який пов'язаний із мисленням, комунікацією. У дні його прояву можна успішно впоратися зі щоденними справами та підвищити рівень комфорту свого життя.

Повний місяць створить атмосферу метушні й турбот, можлива необхідність щось коригувати в роботі, вносити зміни.

У такі дні люди схильні робити одночасно відразу кілька справ і всі вони можуть бути не завершені. Не піддавайтеся бажанню виконати мільйон завдань - вибирайте найзначніші та не більше двох-трьох.

Ретро-Марс із Близнюками створять енергетичні потоки, які підвищать емоційну поведінку. Можлива нездорова конкуренція та конфлікти, напруга у колективах, у відносинах з рідними чи сусідами.

Астролог рекомендує уникати найближчими днями громадські місця, міський транспорт та бути гранично уважними на дорозі – і як водій, і як пішохід. Люди в ці дні будуть схильні до негативної реакції навіть на невинні ситуації.

Для чого ця Повня буде сприятливою

Найближчі дні будуть вдалими для процесів в інтелектуальній сфері. Можна глибоко вивчати матеріал, іноземні мови, займатися самопізнанням. Підвищення емоційності допоможе побачити цілі та досягти їх.

Щоб не падати духом у ці дні, потрібно розвинути в собі вміння ставити короткі та конкретні завдання та досягати їх. А потім братися за наступні.

Повня дасть змогу поступово вирішувати життєві завдання, навчить уміння пристосовуватися до нових життєвих обставин та м'яко перебудувати свої плани під зовнішні обставини.

А що чекає у коханні?

Повня в Близнюках сприяє мінливості та прояву подвійності натури. У цей період люди зможуть оцінювати ситуацію одразу з двох позицій, зможуть відчувати одночасно кохання та ненависть.

По суті, це буде боротьба у людській душі, війна почуттів та розуму. Знак Близнюки – інтелектуальний, легкий та дружній, тому астролог зазначає, що нічого драматичного статися не повинно.

Використовуйте час до Молодика

Період з 8 до 23 грудня буде сприятливим для завершення всіх справ та побудови бази для майбутніх починань. Підготуйтеся до того, щоб зустріти 2023 у гарному настрої.

У вас буде чудова можливість розібратися у заплутаних ситуаціях та звільнитися від того, що заважає рухатися вперед.

Для представників стихії Повітря (Близнюки, Терези, Водолій) - повний місяць стане каталізатором багатьох процесів. Вам буде складніше знайти час для відпочинку, оскільки багато справ буде важливими для майбутнього. Ви опинитеся в центрі події, посилиться здатність впливати на інших людей, формувати громадську думку.

Для інших знаків Зодіаку цей період стане часом плавного і рівномірного планування.