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Особенный период: каким Зодиакам астролог прогнозирует неисчерпаемую удачу

STYLERЖизнь    22.12.2019 - 07:26
Особенный период: каким Зодиакам астролог прогнозирует неисчерпаемую удачу
Гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Звезды предвещают некоторым знакам Зодиака безграничное везение

Гороскоп на конец 2019 года для всех знаков Зодиака сулит безграничное везение, но только некоторым из них. Знаменитый астролог Павел Глоба считает, что положение небесных тел будет сопутствовать в делах Овнам, Львам, Скорпионам и Близнецам. Однако астролог предупреждает: удержать удачу поможет только решения, принятые не сердцем, а умом.

Овны. У Овнов в конце декабря финансовое положение будет таким стабильным, что можно позволить себе любые дорогие покупки. У вас даже останутся деньги на долгожданное путешествие. Связано это будет с тем, что в конце декабря Овны ежедневно будут притягивать удачу и, если смогут вовремя ею воспользоваться, смогут вытянуть "счастливый билет".

Львы. Львы до конца года могут проявить свои лучшие деловые качества. Вы сможете детально разобраться с любой работой и выполнить ее с максимально высоким качеством. Сроки выполнения плановых работ также будут соблюдаться. Начатые на этой неделе новые дела старайтесь обязательно довести до полного завершения - для этого у вас будут все условия. Прилагайте усилия к тому, чтобы улучшить условия труда на рабочем месте, тогда удача будет на вашей стороне, считает астролог.

Особенный период: каким Зодиакам астролог прогнозирует неисчерпаемую удачу

Гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Скорпионы. Представители этого знака в декабре 2019 способны добиться впечатляющих результатов, если будут проявлять инициативу в делах. Также очень важно не тратить время на долгую раскачку и энергично включаться в работу. Это хорошее время для укрепления и развития деловых связей. Отдавайте предпочтение контактам с людьми старше и опытнее вас - в этом случае вы можете быть уверены в надежности и исполнении данных вам обещаний. Это время, когда вы способны быстро нарабатывать полезный опыт и приобретать навыки во взаимодействии с другими людьми. При соблюдении всех рекомендаций астролог уверен – удача будет идти в ногу с вашими делами.

Близнецы. Близнецам в конце декабря 2019 удастся существенно повысить уровень профессионального мастерства. Вы будете склонны упорно разбираться с множеством деталей в работе, с тем, чтобы сделать свой труд более эффективным и производительным. Это приведет к существенному материальному обогащению и сопутствию удачи во всех начинаемых делах.

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