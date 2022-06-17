Особенно опасен детям: украинцев предупредили об ядовитом растении

Гигантский борщевик (борщевик Сосновского) - ядовитое повсеместно распространенное растение с белыми цветами, без резкого запаха. Поначалу сок не вызывает никаких неприятных ощущений на коже, но вскоре вызывает сильнейший ожог.
Какие симптомы ожога от этого ядовитого растения, и как их лечить, рассказала педиатр Дарья Власенко.
В соке борщевика содержатся вещества, которые активируются светом (естественным или искусственным ультрафиолетовым излучением) - фуранокумарины.
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Контакт с гигантским соком борщевика в сочетании с воздействием света вызывает боль и поражения кожи, похожие на ожоги. Врач объяснила, что весь подвох в том, что поражения серьезные, а возникают не сразу.
Это растение особо опасно детям и людям с чувствительной кожей.
Поражения кожи могут появиться и через 48 часов после контакта с соком борщевика.
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Поражения характеризуются:
⠀Уязвимы такие части тела:
Когда нужно срочно к врачу?
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Ребенок проконтактировал с борщевиком.
Сок растения попал в глаза(опасность слепоты).
У пострадавшего есть температура.
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К серьезным поражениям относятся
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