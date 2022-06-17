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Особенно опасен детям: украинцев предупредили об ядовитом растении

Фото: Гигантский борщевик опасен для детей (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Гигантский борщевик (борщевик Сосновского) - ядовитое повсеместно распространенное растение с белыми цветами, без резкого запаха. Поначалу сок не вызывает никаких неприятных ощущений на коже, но вскоре вызывает сильнейший ожог.

Какие симптомы ожога от этого ядовитого растения, и как их лечить, рассказала педиатр Дарья Власенко.

Чем опасен борщевик

В соке борщевика содержатся вещества, которые активируются светом (естественным или искусственным ультрафиолетовым излучением) - фуранокумарины.

Контакт с гигантским соком борщевика в сочетании с воздействием света вызывает боль и поражения кожи, похожие на ожоги. Врач объяснила, что весь подвох в том, что поражения серьезные, а возникают не сразу.

Кому опасен борщевик

Это растение особо опасно детям и людям с чувствительной кожей.

Симптомы ожогов

Поражения кожи могут появиться и через 48 часов после контакта с соком борщевика.

Поражения характеризуются:

  • Начинается все с зуда.
  • Покраснение и отечность кожи.
  • Пузыри.
  • Поверхностные или более серьезные ожоги.
  • Боль.

Уязвимы такие части тела:

  • Тыльная сторона рук.
  • Кисти.
  • Ноги.
  • Глаза.
  • Лицо.

Когда нужно срочно к врачу?

Ребенок проконтактировал с борщевиком.
Сок растения попал в глаза(опасность слепоты).
У пострадавшего есть температура.

К серьезным поражениям относятся

  • Кожа становится красной и опухшей на более чем 1/3 тела, с язвами.
  • Есть большие пузыри (по крайней мере, 2,5 см или больше, чем четверть монеты).
  • Не вскрывайте пузыри старайтесь уберечь их от трения одеждой.
  • Поражения появляются на нескольких частях тела.
  • Повреждения содержат гной (непрозрачная, желтая жидкость).

Как помочь при ожогах?

  • Удалите сок как можно быстрее с бумажным полотенцем, не трите. Избегайте распространения сока по поверхности кожи.⠀
  • Промойте пораженные участки кожи водой с мылом и вымойте руки.
  • Снимите одежду и постирайте ее, чтобы избежать загрязнения других частей вашего тела или предметов вокруг.
  • Избегайте воздействия на пораженные участки кожи естественного или искусственного света.
  • Если сок попал в глаза - срочно их промойте.

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растение