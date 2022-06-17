Почему комары "загрызают" определенных людей: об этих факторах вы не знали
Комары могут испортить любой отдых, независимо от того, где вы находитесь. Как правило, в каждой группе людей есть один человек, который всегда весь в укусах, а другие остаются невредимыми.
Надоедливым насекомым нравится определенный тип людей, пишет Metro.
Что такого в некоторых людях, перед чем комары просто не могут устоять?
Медицинский эксперт Доктор Росс Перри рассказал, что около 20% населения более восприимчивы к укусам насекомых, и на самом деле это зависит от ряда факторов.
От чего зависят укусы комаров?
Группа крови
По словам доктора, группа крови может играть значительную роль.
Согласно исследованию, кровь группы 0 (I) нравится комарам больше, чем А (II), В (III) и АВ (IV).
Эксперты подчеркивают, что около 80% людей "подают сигнал", показывающий, какая у них группа крови, и это привлекает кровопиец.
Одежда
Немалую роль для привлечения насекомых имеет одежда.
"Их, как правило, больше привлекают темные цвета, которые им легче заметить, тогда как светлые цвета, как правило, сливаются", - рассказал доктор Росс.
Комаров очень привлекает запах духов (фото: freepic.com)
Пот и бактерии
Комаров сильно привлекает запах бактерий и пота. Например, если человек тренируется на природе - он станет мишенью для насекомых.
Духи
Эксперт Говард Картер также добавляет, что духи являются еще одним ключевым фактором, привлекающим комаров.
Очень рекомендуется избегать всех духов, а также кремов от загара. Кстати, кровопийцы обожают запах лаванды.
Стресс и кортизол
Доктор Сэм Уоттс, основатель Mind Body Medical, сообщил, что есть также доказательства того, что комары могут использовать гормон стресса кортизол для отслеживания потенциальных целей.
"Те, у кого более высокий уровень кортизола и более резкие его всплески, с большей вероятностью будут укушены комарами, чем другие", - объяснил он.
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