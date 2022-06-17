Особливо небезпечна дітям: українців попередили про отруйну рослину

Гігантський борщівник (борщівник Сосновського) - отруйна повсюдно поширена рослина з білими квітами, без різкого запаху. Спочатку сік не викликає ніяких неприємних відчуттів на шкірі, але незабаром викликає сильний опік.
Які симптоми опіку від цієї отруйної рослини, і як їх лікувати, розповіла педіатр Дар'я Власенко.
У соку борщівника містяться речовини, які активуються світлом (природним або штучним ультрафіолетовим випромінюванням) - фуранокумаріни.
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Контакт з гігантським соком борщівника в поєднанні з впливом світла викликає біль і ураження шкіри, схожі на опіки. Лікар пояснила, що весь підступ в тому, що ураження серйозні, а виникають не відразу.
Ця рослина особливо небезпечно дітям і людям з чутливою шкірою.
Ураження шкіри можуть з'явитися і через 48 годин після контакту з соком борщівника.
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Поразки характеризуються:
⠀Уразливі такі частини тіла:
Коли потрібно терміново до лікаря?
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Дитина проконтактувала з борщівником.
Сік рослини потрапив в очі (небезпека сліпоти).
У потерпілого є температура.
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До серйозних поразок відносяться
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