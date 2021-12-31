Особенная украинская монета победила в престижном международном конкурсе: смотрите, какая она

Ежегодный конкурс проводится авторитетным нумизматическим изданием World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics уже 39 лет.

Регулятор отметил, что в этот раз судейская коллегия из более чем 100 экспертов в области нумизматики со всего мира определяла победителей среди около 400 монет, выпущенных в 2020-м. "Конкурсантами" стали деньги более 50 стран мира.

В номинации, в которой украинская монета из нейзильбера "Передова" стала самой вдохновляющей монетой 2020 года, жюри выбирает монеты с дизайном, посвященным идее, институции или личности, отражающим духовное стремление сохранить мир, свободу и права человека, объяснили в НБУ.

Украинская монета "Передовая" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" по итогам международного конкурса "Монета года" (фото: bank.gov.ua)

Регулятор добавил, что эксперты отдают предпочтение монетам с уникальной тематикой, дизайном и художественным замыслом.

Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Передовая" 12 октября 2020 года.

"Она посвящена украинским медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм в условиях пандемии и борьбы Украины за территориальную целостность", - говорится в сообщении.

Как выглядит украинская памятная монета "Передовая" (фото: bank.gov.ua)

Кстати, в перечень номинантов этого конкурса вошли еще четыре украинских памятных монеты 2020 года чеканки:

монета из нейзильбера "75 лет Победы над нацизмом во Второй Мировой войне" - в номинации "Лучшая монета, посвященная современным событиям";

серебряная монета "ХХХІІ Олимпийские игры" - в номинации "Лучшая монета классического размера" (крона, диаметр около 37 мм);

монета из сплава на основе цинка "День памяти павших защитников" - в номинации "Лучшее художественное решение";

набор из девяти серебряных монет "Энеида" - в номинации "Лучшая инновационная монета".

Победителей в каждой номинации выберут на втором конкурса в конце января 2022 года.

"В этом году впервые за всю историю участия памятных монет Украины в этом соревновании мы имеем сразу пять монет, попавших в сотню лучших монет мира", - отметил директор Департамента денежного обращения Виктор Зайвенко.

Кстати, в 2001 году победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" этого конкурса также одержала украинская денежка - серебряная памятная монета "Рождество Христово", а в 2017-м в финал прошла монета из нейзильбера "Евромайдан" в номинации "Лучшее художественное решение".