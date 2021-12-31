Особлива українська монета перемогла у престижному міжнародному конкурсі: дивіться, яка вона

Щорічний конкурс проводиться авторитетним нумізматичним виданням World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics вже 39 років.

Регулятор зазначив, що цього разу суддівська колегія з більш ніж 100 експертів в області нумізматики з усього світу визначала переможців серед близько 400 монет, випущених у 2020-му. "Конкурсантами" стали гроші понад 50 країн світу.

У номінації, в якій українська монета з нейзильберу "Передова" стала найбільш надихаючою монетою 2020 року, журі вибирає монети з дизайном, присвяченим ідеї, інституції або особистості, що відображає духовне прагнення зберегти мир, свободу і права людини, пояснили в НБУ.

Українська монета "Передова" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року" (фото: bank.gov.ua)

Регулятор додав, що експерти віддають перевагу монетам з унікальною тематикою, дизайном і художнім задумом.

Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету Передова" 12 жовтня 2020 року.

"Вона присвячена українським медикам і військовим, а в їх героїчних образах - і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм в умовах пандемії та боротьби України за територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

Як виглядає українська пам'ятна монета "Передова" (фото: bank.gov.ua)

До речі, до переліку номінантів цього конкурсу увійшли ще чотири українські пам'ятні монети 2020 року карбування:

монета з нейзильберу "75 років Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні" - у номінації "Краща монета, присвячена сучасним подіям";

срібна монета "ХХХІІ Олімпійські ігри" - у номінації "Краща монета класичного розміру" (крона, діаметр близько 37 мм);

монета зі сплаву на основі цинку "День пам'яті полеглих захисників" - у номінації "Краще художнє рішення";

набір із дев'яти срібних монет "Енеїда" - у номінації "Краща інноваційна монета".

Переможців у кожній номінації оберуть на другому конкурсу наприкінці січня 2022 року.

"Цьогоріч уперше за всю історію участі пам'ятних монет України в цьому змаганні ми маємо одразу п'ять монет, що потрапили до сотні кращих монет світу", - зазначив директор Департаменту грошового обігу Віктор Зайвенко.

До речі, в 2001 році перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" цього конкурсу також здобув українська грошик - срібна пам'ятна монета "Різдво Христове", а в 2017-му у фінал пройшла монета з нейзильберу "Євромайдан" в номінації "Краще художнє рішення".