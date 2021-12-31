Особенная украинская монета победила в престижном международном конкурсе: смотрите, какая она

Украинская памятная монета "Передовая" - номиналом 5 гривен - была признана на международном конкурсе "Монета года" лучшей и одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета".

Об этом 31 декабря передали на сайте Национального банка Украины.

Ежегодный конкурс проводится авторитетным нумизматическим изданием World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics уже 39 лет.

Регулятор отметил, что в этот раз судейская коллегия из более чем 100 экспертов в области нумизматики со всего мира определяла победителей среди около 400 монет, выпущенных в 2020-м. "Конкурсантами" стали деньги более 50 стран мира.

В номинации, в которой украинская монета из нейзильбера "Передова" стала самой вдохновляющей монетой 2020 года, жюри выбирает монеты с дизайном, посвященным идее, институции или личности, отражающим духовное стремление сохранить мир, свободу и права человека, объяснили в НБУ.

Украинская монета "Передовая" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" по итогам международного конкурса "Монета года" (фото: bank.gov.ua)

Регулятор добавил, что эксперты отдают предпочтение монетам с уникальной тематикой, дизайном и художественным замыслом.

Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Передовая" 12 октября 2020 года.

"Она посвящена украинским медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм в условиях пандемии и борьбы Украины за территориальную целостность", - говорится в сообщении.

Как выглядит украинская памятная монета "Передовая" (фото: bank.gov.ua)

Кстати, в перечень номинантов этого конкурса вошли еще четыре украинских памятных монеты 2020 года чеканки:

монета из нейзильбера "75 лет Победы над нацизмом во Второй Мировой войне" - в номинации "Лучшая монета, посвященная современным событиям";

серебряная монета "ХХХІІ Олимпийские игры" - в номинации "Лучшая монета классического размера" (крона, диаметр около 37 мм);

монета из сплава на основе цинка "День памяти павших защитников" - в номинации "Лучшее художественное решение";

набор из девяти серебряных монет "Энеида" - в номинации "Лучшая инновационная монета".

Победителей в каждой номинации выберут на втором конкурса в конце января 2022 года.

"В этом году впервые за всю историю участия памятных монет Украины в этом соревновании мы имеем сразу пять монет, попавших в сотню лучших монет мира", - отметил директор Департамента денежного обращения Виктор Зайвенко.

Кстати, в 2001 году победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" этого конкурса также одержала украинская денежка - серебряная памятная монета "Рождество Христово", а в 2017-м в финал прошла монета из нейзильбера "Евромайдан" в номинации "Лучшее художественное решение".