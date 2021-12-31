Особлива українська монета перемогла у престижному міжнародному конкурсі: дивіться, яка вона

Українська пам'ятна монета "Передова" - номіналом 5 гривень - була визнана на міжнародному конкурсі "Монета року" найкращою і здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета".

Про це 31 грудня передали на сайті Національного банку України.

Щорічний конкурс проводиться авторитетним нумізматичним виданням World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics вже 39 років.

Регулятор зазначив, що цього разу суддівська колегія з більш ніж 100 експертів в області нумізматики з усього світу визначала переможців серед близько 400 монет, випущених у 2020-му. "Конкурсантами" стали гроші понад 50 країн світу.

У номінації, в якій українська монета з нейзильберу "Передова" стала найбільш надихаючою монетою 2020 року, журі вибирає монети з дизайном, присвяченим ідеї, інституції або особистості, що відображає духовне прагнення зберегти мир, свободу і права людини, пояснили в НБУ.

Українська монета "Передова" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року" (фото: bank.gov.ua)

Регулятор додав, що експерти віддають перевагу монетам з унікальною тематикою, дизайном і художнім задумом.

Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету Передова" 12 жовтня 2020 року.

"Вона присвячена українським медикам і військовим, а в їх героїчних образах - і представникам інших професій за відданість справі, сміливість і професіоналізм в умовах пандемії та боротьби України за територіальну цілісність", - йдеться в повідомленні.

Як виглядає українська пам'ятна монета "Передова" (фото: bank.gov.ua)

До речі, до переліку номінантів цього конкурсу увійшли ще чотири українські пам'ятні монети 2020 року карбування:

монета з нейзильберу "75 років Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні" - у номінації "Краща монета, присвячена сучасним подіям";

срібна монета "ХХХІІ Олімпійські ігри" - у номінації "Краща монета класичного розміру" (крона, діаметр близько 37 мм);

монета зі сплаву на основі цинку "День пам'яті полеглих захисників" - у номінації "Краще художнє рішення";

набір із дев'яти срібних монет "Енеїда" - у номінації "Краща інноваційна монета".

Переможців у кожній номінації оберуть на другому конкурсу наприкінці січня 2022 року.

"Цьогоріч уперше за всю історію участі пам'ятних монет України в цьому змаганні ми маємо одразу п'ять монет, що потрапили до сотні кращих монет світу", - зазначив директор Департаменту грошового обігу Віктор Зайвенко.

До речі, в 2001 році перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" цього конкурсу також здобув українська грошик - срібна пам'ятна монета "Різдво Христове", а в 2017-му у фінал пройшла монета з нейзильберу "Євромайдан" в номінації "Краще художнє рішення".