Оскар 2025: до шортлистів потрапили два фільми про війну в Україні

Два документальні фільми про події війни в Україні були номіновані на одну з найвищих відзнак у світі кіно - престижну премію "Оскар-2025".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт кіноакадемії.
Так, cтрічки "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, а також "Одного разу в Україні" авторства Бетсі Вест і Ерла Мака потрапили до шорт-листа в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".
Робота висвітлює життя трьох українських митців-керамістів, які, попри небезпеку, вибухи та зруйновані міста, залишаються на рідній землі. Вони продовжують творити унікальні керамічні вироби, перетворюючи тендітність порцеляни на символ незламності та сили духу.
Стрічка розповідає про війну очима дітей. Маленькі герої щиро діляться своїм баченням трагедії, яка змінила їхнє дитинство, але не змогла зруйнувати їхньої віри у краще майбутнє.
Водночас картина "Ля Палісіада", подана Українським оскарівським комітетом у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" та знята режисером Філіпом Сотниченком, на жаль, не змогла потрапити до списку фіналістів.
Нагадаємо, церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 3 березня 2025 року у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.
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