Оскар 2025: в шортлисты попали два фильма о войне в Украине

Так, фильмы Порцелянова війна" режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева, а также "Одного разу в Україні" авторства Бетси Уэст и Эрла Мака попали в шорт-лист в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

О чем фильм "Порцелянова війна"

Работа освещает жизнь трех украинских художников-керамистов, которые, несмотря на опасность, взрывы и разрушенные города, остаются на родной земле. Они продолжают творить уникальные керамические изделия, превращая хрупкость фарфора в символ несокрушимости и силы духа.

"Одного разу в Україні"

Лента рассказывает о войне глазами детей. Маленькие герои искренне делятся своим видением трагедии, которая изменила их детство, но не смогла разрушить их веры в лучшее будущее.

В то же время картина "Ля Палисиада", поданная Украинским оскаровским комитетом в категории "Лучший международный полнометражный фильм" и снятая режиссером Филиппом Сотниченко, к сожалению, не смогла попасть в список финалистов.

Напомним, церемония вручения премии "Оскар" состоится 3 марта 2025 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.