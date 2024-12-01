Найкращі детективи. 5 культових серіалів з цікавим сюжетом, які варто подивитися цієї зими

Що може бути краще за детективний серіал з цікавим сюжетом? Культові стрічки з неймовірними сюжетними лініями чудово підійдуть для зимових вечорів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 культових серіалів, які варто передивитися або ж побачити вперше, якщо ви до них ще не "дійшли".

"Як уникнути покарання за вбивство"

У юридичній школі Міддлтон, де викладає талановита адвокат Анналіза Кітінг, студентам доведеться не лише вивчати теорію права, а й на практиці доводити те, чому вони навчилися. Темні секрети спливуть на поверхню, а тому сюжет точно вас вразить.

"Теорія брехні"

Головний герой - талановитий доктор Лайтман, який миттєво розуміє, що від нього приховує людина. Він здатен аналізувати та помічати те, на що ніхто не звертає увагу. І саме тому Лайтман береться за непрості справи й допомагає з'ясувати, хто винен у тому чи іншому злочині.

"Менталіст"

Цікавий детектив "затягне" вас з першої серії. У ньому ви побачите талановитого Патріка Джейна, який колись видавав себе за медіума, а нині може розплутати будь-який злочин. Але є жінка, яка не завжди задоволена його методами. І це - його старший агент.

"Кістки"

У цьому детективі на вас чекає історія про чоловіка та жінку, яких важко уявити разом. Він - впевнений у собі, зневажає правила та не боїться порушувати всі можливі кордони. Вона - неймовірно розумна, стримана й зосереджена на тому, що вважає важливим. І разом їм доведеться розкривати дуже заплутані злочини.

"Справжній детектив"

Культовий серіал, про який майже всі чули, заслуговує на всі схвальні відгуки. Детективи шукають серійного вбивцю, але події настільки заплутано, що розібратися дійсно важко. Ви будете затамовувати подих, сюжет настільки крутий, що передбачити фінал майже неможливо.