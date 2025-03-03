"Оскар-2025": названо найкращий фільм

Який фільм отримав "Оскар"

На 97-й церемонії вручення премії "Оскар" у 2025 році за звання "Найкращий фільм" змагалися десять стрічок, що відзначилися різноманітністю жанрів та тематики.

Перемогу здобув фільм "Анора" - історія про стриптизерку, яка стикається з життєвими викликами та змінами.

Серед номінантів на "Найкращий фільм" також були:

"Бруталіст" - оповідь про шлях іммігранта-архітектора, який намагається реалізувати свої мрії в США.

- оповідь про шлях іммігранта-архітектора, який намагається реалізувати свої мрії в США. "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" - біографічна стрічка про життя легендарного музиканта Боба Ділана.

- біографічна стрічка про життя легендарного музиканта Боба Ділана. "Конклав" - трилер, що розгортається у Ватикані під час виборів нового Папи.

- трилер, що розгортається у Ватикані під час виборів нового Папи. "Дюна: Частина друга" - продовження епічної науково-фантастичної саги за мотивами роману Френка Герберта.

- продовження епічної науково-фантастичної саги за мотивами роману Френка Герберта. "Емілія Перес" - фільм з квір-поглядом на тему наркоторгівлі.

- фільм з квір-поглядом на тему наркоторгівлі. "Субстанція" - сучасна інтерпретація класичної історії про доктора Джекіла та містера Хайда.

- сучасна інтерпретація класичної історії про доктора Джекіла та містера Хайда. "Нікелеві хлопці" - розповідь про боротьбу двох афроамериканських юнаків у реформаторії.

- розповідь про боротьбу двох афроамериканських юнаків у реформаторії. "Wicked: Чародійка" - мюзикл, що є приквелом до відомої історії "Чарівник країни Оз".

- мюзикл, що є приквелом до відомої історії "Чарівник країни Оз". "Я все ще тут" - фільм про період бразильської диктатури.

Про що фільм "Анора"

Фільм 2024 року розповідає історію молодої секс-працівниці з Брукліна, Анори, життя якої кардинально змінюється, коли вона зустрічає та імпульсивно виходить заміж за Ваню, сина російського олігарха.

Коли новина про шлюб доходить до Росії, батьки Вані приїжджають до Нью-Йорка, щоб анулювати шлюб та руйнують казку про Попелюшку. Кадр з фільму "Анора"

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