"Оскар-2025": названо найкращий фільм

Стало відомо, яка стрічка отримала "Оскар-2025" у номінації "Найкращий фільм".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пряму трансляцію 97-ї церемонії нагородження найпрестижнішої кінопремії.
На 97-й церемонії вручення премії "Оскар" у 2025 році за звання "Найкращий фільм" змагалися десять стрічок, що відзначилися різноманітністю жанрів та тематики.
Перемогу здобув фільм "Анора" - історія про стриптизерку, яка стикається з життєвими викликами та змінами.
Серед номінантів на "Найкращий фільм" також були:
Фільм 2024 року розповідає історію молодої секс-працівниці з Брукліна, Анори, життя якої кардинально змінюється, коли вона зустрічає та імпульсивно виходить заміж за Ваню, сина російського олігарха.
Коли новина про шлюб доходить до Росії, батьки Вані приїжджають до Нью-Йорка, щоб анулювати шлюб та руйнують казку про Попелюшку.
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