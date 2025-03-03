"Оскар-2025": назван лучший фильм

Стало известно, какая лента получила "Оскар-2025" в номинации "Лучший фильм".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямую трансляцию 97-й церемонии награждения самой престижной кинопремии.
На 97-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2025 году за звание "Лучший фильм" соревновались десять лент, которые отличились разнообразием жанров и тематики.
Победу одержал фильм "Анора" - история о стриптизерше, которая сталкивается с жизненными вызовами и изменениями.
Среди номинантов на "Лучший фильм" также были:
Фильм 2024 года рассказывает историю молодой секс-работницы из Бруклина, Аноры, жизнь которой кардинально меняется, когда она встречает и импульсивно выходит замуж за Ваню, сына русского олигарха.
Когда новость о браке доходит до России, родители Вани приезжают в Нью-Йорк, чтобы аннулировать брак и разрушают сказку о Золушке.
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