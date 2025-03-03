"Оскар-2025" за найкращу режисерську роботу отримав Шон Бейкер

Також у номінантах були такі режисери і режисерки, як:

Бреді Корбет - "Бруталіст"

Джеймс Менголд - "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Жак Одіар - "Емілія Перес"

Коралі Фаржа - "Субстанція"

Хто такий Шон Бейкер

Шон Бейкер - американський кінорежисер, сценарист і продюсер, відомий своєю роботою в незалежному кіно.

Він народився 25 квітня 1971 року в Нью-Йорку, навчався у Школі мистецтв Нью-Йоркського університету, де отримав освіту в галузі кінематографії. Після закінчення університету він почав працювати в індустрії кіно, створюючи документальні фільми та короткометражні роботи.

Його справжній прорив стався після створення повнометражних фільмів, які отримали широке визнання критиків: "Тринадцять" (2003), "Танцівники" (2004), "Пісня останнього танцю" (2011).

Однак справжнє визнання прийшло з його незалежними художніми фільмами "Тимчасові труднощі" (2015) та "Флорида-Проект" (2017).

Бейкер часто звертається до тем, пов'язаних з бідністю, соціальними проблемами і внутрішнім світом людей на периферії суспільства. Його фільми часто зображують реальні, неідеалізовані образи, що змушують глядачів задуматися над соціальними питаннями та умовами життя на межі існування. Шон Бейкер (фото: facebook.com/Sean Baker)

Нагадаємо, що 97-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбулася у ніч з 2 на 3 березня (за київським часом) в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Ведучим став американський комік і телеведучий Конан О’Браєн, для якого це був дебют у цій ролі.

Подія зібрала найвідоміших зірок Голлівуду, а червона доріжка традиційно стала майданчиком для ефектних образів.

Основними фаворитами премії стали фільми "Анора", "Бруталист" і "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець". Цього року найбільше номінацій, а саме 13, отримав фільм "Емілія Перес". Окрім основних нагород, Академія вручила спеціальні премії за видатні заслуги в кіноіндустрії.

Вас може зацікавити