"Оскар-2025" за лучшую режиссерскую работу получил Шон Бейкер

Также в номинантах были такие режиссеры, как:

Брэди Корбет - "Бруталист"

Джеймс Мэнголд - "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец"

Жак Одиар - "Эмилия Перес"

Корали Фаржа - "Субстанция"

Кто такой Шон Бейкер

Шон Бейкер - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, известный своей работой в независимом кино.

Он родился 25 апреля 1971 года в Нью-Йорке, учился в Школе искусств Нью-Йоркского университета, где получил образование в области кинематографии. После окончания университета он начал работать в индустрии кино, создавая документальные фильмы и короткометражные работы.

Его настоящий прорыв произошел после создания полнометражных фильмов, которые получили широкое признание критиков: "Тринадцать" (2003), "Танцовщики" (2004), "Песня последнего танца" (2011).

Однако настоящее признание пришло с его независимыми художественными фильмами "Временные трудности" (2015) и "Флорида-Проект" (2017).

Бейкер часто обращается к темам, связанным с бедностью, социальными проблемами и внутренним миром людей на периферии общества. Его фильмы часто изображают реальные, неидеализированные образы, заставляющие зрителей задуматься над социальными вопросами и условиями жизни на грани существования. Шон Бейкер (фото: facebook.com/Sean Baker)

Напомним, что 97-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в ночь со 2 на 3 марта (по киевскому времени) в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим стал американский комик и телеведущий Конан О'Брайен, для которого это был дебют в этой роли.

Событие собрало самых известных звезд Голливуда, а красная дорожка традиционно стала площадкой для эффектных образов.

Основными фаворитами премии стали фильмы "Анора", "Бруталист" и "Боб Дилан: Совершенный незнакомец". В этом году больше всего номинаций, а именно 13, получил фильм "Эмилия Перес". Кроме основных наград, Академия вручила специальные премии за выдающиеся заслуги в киноиндустрии.

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