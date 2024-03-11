Оскар 2024: повний список переможців премії
Всі переможці премії Оскар 2024 (фото: Getty Images)
Стали відомі всі переможці головної кінопремії світу - Оскар 2024, церемонія нагородження якої пройшла у лос-анджелеському театрі "Долбі".
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію 96-ї церемонії Оскара називає імена всіх лауреатів премії.
Найкращий фільм
- Американське чтиво
- Анатомія падіння
- Барбі
- Залишені
- Вбивці квіткової повні
- Маестро
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Оппенгеймер
- Минулі життя
- Бідолашні створіння
- Зона інтересів
Найкращий документальний фільм
- Бобі Вайн: Народний президент
- Вічна пам’ять
- Чотири дочки
- Вбити тигра
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. 20 днів у Маріуполі
Український фільм "20 днів в Маріуполі" отримав Оскар (Скриншот)
Найкращий актор
- Бредлі Купер
- Колман Домінго
- Пол Джаматті
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Кілліан Мерфі
- Джеффрі Райт
Найкраща акторка
- Лілі Гладстон
- Сандра Хюллер
- Кері Малліган
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Емма Стоун
- Аннет Беннінг
Найкращий актор другого плану
- Райан Гослінг
- Стерлінг Браун
- Роберт Де Ніро
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Роберт Дауні-молодший
- Марк Руффало
Найкраща акторка другого плану
- Емілі Блант
- Даніель Брукс
- Америка Феррера
- Джоді Фостер
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Да’Він Джой Рендольф
Найкращі дизайни костюмів
- Барбі
- Вбивці квіткової повні
- Наполеон
- Оппенгеймер
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Бідолашні створіння
Margot Robbie is ready to dance the night away as she shows off her golden after-party look. #Oscars pic.twitter.com/T0hwDtxppm— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- Після
- Червоний, білий та королівський синій
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Чудова історія Генрі Шугара
- Непереможний
- Лицар удачі
Найкращі макіяж та зачіски
- Голда
- Маестро
- Оппенгеймер
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Бідолашні створіння
- Снігова спільнота
Найкращий режисер
- Джонатан Глейзер
- Йоргос Лантімос
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Крістофер Нолан
- Мартін Скорсезе
- Жюстін Тріє
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- Лист до свині
- 95 відчуттів
- Наша уніформа
- Pachyderme
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко
Найкращий адаптований сценарій
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Американське чтиво
- Барбі
- Оппенгеймер
- Бідолашні створіння
- Зона інтересів
Найкраща оригінальна музика до фільму
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Американське чтиво
- Індіана Джонс і реліквія долі
- Вбивці квіткової повні
- Оппенгеймер
- Бідолашні створіння
Найкраща пісня до фільму
- The Fire Inside - Flamin’ Hot
- I’m Just Ken - "Барбі"
- It Never Went Away - "Американська симфонія"
- Wahzhazhe (A Song for My People) - "Вбивці квіткової повні"
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. What Was I Made For? - "Барбі" (Біллі Айліш).
Найкращий короткометражний документальний фільм
- The ABCs of Book Banning
- The Barber of Little Rock
- Island in Between
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. The last repair shop
- Nai Nai & Wài Pó
Найкращий фільм іноземною мовою
- Я - капітан, Італія
- Ідеальні дні, Японія
- Снігова спільнота, Іспанія
- Вчительська
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Зона інтересу
Найкращий повнометражний анімаційний фільм
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Хлопчик і чапля
- Елементарно
- Німона
- Мрії робота
- Людина павук: Крізь Всесвіт
Найкраща робота художників-постановників
- Барбі
- Вбивці квіткової повні
- Наполеон
- Оппенгеймер
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Бідолашні створіння
Найкращий монтаж
- Анатомія падіння
- Залишені
- Вбивці квіткової повні
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Оппенгеймер
- Бідолашні створіння
Найкращий звук
- Творець
- Маестро
- Місія неможлива: Розплата. Частина перша
- Оппенгеймер
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Зона інтересу
Найкращі візуальні ефекти
- Творець
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Годзілла: Мінус один
- Вартові Галактики. Частина 3
- Місія неможлива: Розплата. Частина перша
- Наполеон
Найкраща операторська робота
- Граф
- Вбивці квіткової повні
- Маестро
- ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Оппенгеймер
- Бідолашні створіння
Нагадаємо, що вперше в історії український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар.
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