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Оскар 2024: повний список переможців премії

Понеділок 11 березня 2024 07:00
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Оскар 2024: повний список переможців премії Всі переможці премії Оскар 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Стали відомі всі переможці головної кінопремії світу - Оскар 2024, церемонія нагородження якої пройшла у лос-анджелеському театрі "Долбі".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію 96-ї церемонії Оскара називає імена всіх лауреатів премії.

Найкращий фільм

  • Американське чтиво
  • Анатомія падіння
  • Барбі
  • Залишені
  • Вбивці квіткової повні
  • Маестро
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Оппенгеймер
  • Минулі життя
  • Бідолашні створіння
  • Зона інтересів

Найкращий документальний фільм

  • Бобі Вайн: Народний президент
  • Вічна пам’ять
  • Чотири дочки
  • Вбити тигра
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. 20 днів у Маріуполі

Оскар 2024: повний список переможців преміїУкраїнський фільм "20 днів в Маріуполі" отримав Оскар (Скриншот)

Найкращий актор

  • Бредлі Купер
  • Колман Домінго
  • Пол Джаматті
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Кілліан Мерфі
  • Джеффрі Райт

Найкраща акторка

  • Лілі Гладстон
  • Сандра Хюллер
  • Кері Малліган
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Емма Стоун
  • Аннет Беннінг

Найкращий актор другого плану

  • Райан Гослінг
  • Стерлінг Браун
  • Роберт Де Ніро
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Роберт Дауні-молодший
  • Марк Руффало

Найкраща акторка другого плану

  • Емілі Блант
  • Даніель Брукс
  • Америка Феррера
  • Джоді Фостер
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Да’Він Джой Рендольф

Найкращі дизайни костюмів

  • Барбі
  • Вбивці квіткової повні
  • Наполеон
  • Оппенгеймер
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Бідолашні створіння

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • Після
  • Червоний, білий та королівський синій
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Чудова історія Генрі Шугара
  • Непереможний
  • Лицар удачі

Найкращі макіяж та зачіски

  • Голда
  • Маестро
  • Оппенгеймер
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Бідолашні створіння
  • Снігова спільнота

Найкращий режисер

  • Джонатан Глейзер
  • Йоргос Лантімос
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Крістофер Нолан
  • Мартін Скорсезе
  • Жюстін Тріє

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • Лист до свині
  • 95 відчуттів
  • Наша уніформа
  • Pachyderme
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко

Найкращий адаптований сценарій

  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Американське чтиво
  • Барбі
  • Оппенгеймер
  • Бідолашні створіння
  • Зона інтересів

Найкраща оригінальна музика до фільму

  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Американське чтиво
  • Індіана Джонс і реліквія долі
  • Вбивці квіткової повні
  • Оппенгеймер
  • Бідолашні створіння

Найкраща пісня до фільму

  • The Fire Inside - Flamin’ Hot
  • I’m Just Ken - "Барбі"
  • It Never Went Away - "Американська симфонія"
  • Wahzhazhe (A Song for My People) - "Вбивці квіткової повні"
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. What Was I Made For? - "Барбі" (Біллі Айліш).

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • The ABCs of Book Banning
  • The Barber of Little Rock
  • Island in Between
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. The last repair shop
  • Nai Nai & Wài Pó

Найкращий фільм іноземною мовою

  • Я - капітан, Італія
  • Ідеальні дні, Японія
  • Снігова спільнота, Іспанія
  • Вчительська
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Зона інтересу

Найкращий повнометражний анімаційний фільм

  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Хлопчик і чапля
  • Елементарно
  • Німона
  • Мрії робота
  • Людина павук: Крізь Всесвіт

Найкраща робота художників-постановників

  • Барбі
  • Вбивці квіткової повні
  • Наполеон
  • Оппенгеймер
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Бідолашні створіння

Найкращий монтаж

  • Анатомія падіння
  • Залишені
  • Вбивці квіткової повні
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Оппенгеймер
  • Бідолашні створіння

Найкращий звук

  • Творець
  • Маестро
  • Місія неможлива: Розплата. Частина перша
  • Оппенгеймер
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Зона інтересу

Найкращі візуальні ефекти

  • Творець
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Годзілла: Мінус один
  • Вартові Галактики. Частина 3
  • Місія неможлива: Розплата. Частина перша
  • Наполеон

Найкраща операторська робота

  • Граф
  • Вбивці квіткової повні
  • Маестро
  • ПЕРЕМОЖЕЦЬ. Оппенгеймер
  • Бідолашні створіння

Нагадаємо, що вперше в історії український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар.

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