Оскар 2024: повний список переможців премії

Стали відомі всі переможці головної кінопремії світу - Оскар 2024, церемонія нагородження якої пройшла у лос-анджелеському театрі "Долбі".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію 96-ї церемонії Оскара називає імена всіх лауреатів премії.

Нагадаємо, що вперше в історії український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар.

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