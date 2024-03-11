Оскар 2024: полный список победителей премии

Стали известны все победители главной кинопремии мира - Оскар 2024, церемония награждения которой прошла в лос-анджелесском театре "Долби".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию 96 церемонии Оскара называет имена всех лауреатов премии.

Напомним, что впервые в истории украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.

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