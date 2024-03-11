Оскар 2024: полный список победителей премии
Все победители премии Оскар 2024 (фото: Getty Images)
Стали известны все победители главной кинопремии мира - Оскар 2024, церемония награждения которой прошла в лос-анджелесском театре "Долби".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию 96 церемонии Оскара называет имена всех лауреатов премии.
Лучший фильм
- Американское чтиво
- Анатомия падения
- Барби
- Оставленные
- Убийцы цветочной луны
- Маэстро
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
- Прошлая жизнь
- Бедные-несчастные
- Зона интересов
Лучший документальный фильм
- Бобби Вайн: Народный президент
- Вечная память
- Четыре дочери
- Убить тигра
- ПОБЕДИТЕЛЬ. 20 дней в Мариуполе
Лучший актер
- Брэдли Купер
- Колман Доминго
- Пол Джаматти
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Киллиан Мерфи
- Джеффри Райт
Лучшая актриса
- Лили Гладстон
- Сандра Хюллер
- Кэри Маллиган
- ППОБЕДИТЕЛЬ. Эмма Стоун
- Аннет Беннинг
Лучший актер второго плана
- Райан Гослинг
- Стерлинг Браун
- Роберт Де Ниро
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Роберт Дауни-младший
- Марк Руффало
Лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант
- Даниэль Брукс
- Америка Феррера
- Джоди Фостер
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Давайн Джой Рэндольф
Лучшие дизайны костюмов
- Барби
- Убийцы цветочной луны
- Наполеон
- Оппенгеймер
- ПОБЕДИТЬ. Бедные-несчастные
Лучший игровой короткометражный фильм
- После
- Красный, белый и королевский синий
- ПОБЕДИТЬ. Великолепная история Генри Шугара
- Непобедимый
- Рыцарь удачи
Лучшие макияж и прически
- Голда
- Маэстро
- Оппенгеймер
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Бедные создания
- Снежное сообщество
Лучший режиссер
- Джонатан Глейзер
- Йоргос Лантимос
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Кристофер Нолан
- Мартин Скорсезе
- Жюстин Трие
Лучший анимационный короткометражный фильм
- Письмо к свинье
- 95 ощущений
- Наша униформа
- Pachyderme
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Война окончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко
Лучший адаптированный сценарий
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Американское чтиво
- Барби
- Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
- Зона интересов
Лучшая оригинальная музыка к фильму
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Американское чтиво
- Индиана Джонс и реликвия судьбы
- Убийцы цветочной луны
- Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
Лучшая песня к фильму
- The Fire Inside - Flamin' Hot
- I'm Just Ken - "Барби"
- It Never Went Away - "Американская симфония"
- Wahzhazhe (A Song for My People) - "Убийцы цветочной луны"
- ПОБЕДИТЕЛЬ. What Was I Made For? - "Барби" (Билли Айлиш).
Лучший короткометражный документальный фильм
- The ABCs of Book Banning
- The Barber of Little Rock
- Island in Between
- ПОБЕДИТЕЛЬ. The last repair shop
- Nai Nai & Wài Pó
Лучший фильм на иностранном языке
- Я - капитан
- Идеальные дни
- Снежное сообщество
- Учительская
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Зона интереса
Лучший полнометражный анимационный фильм
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Мальчик и цапля
- Элементарно
- Нимона
- Мечты работа
- Человек-паук: Сквозь Вселенную
Лучшая работа художников-постановщиков
- Барби
- Убийцы цветочной луны
- Наполеон
- Оппенгеймер
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Бедные-несчастные
Лучший монтаж
- Анатомия падения
- Оставленные
- Убийцы цветочной луны
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
Лучший звук
- Создатель
- Маэстро
- Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая
- Оппенгеймер
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Зона интереса
Лучшие визуальные эффекты
- Создатель
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Годзилла: Минус один
- Часовые Галактики. Часть 3
- Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая
- Наполеон
Лучшая операторская работа
- Граф
- Убийцы цветочной луны
- Маэстро
- ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
Напомним, что впервые в истории украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.
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