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Оскар 2024: полный список победителей премии

Понедельник 11 марта 2024 07:00
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Оскар 2024: полный список победителей премии Все победители премии Оскар 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Стали известны все победители главной кинопремии мира - Оскар 2024, церемония награждения которой прошла в лос-анджелесском театре "Долби".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию 96 церемонии Оскара называет имена всех лауреатов премии.

Лучший фильм

  • Американское чтиво
  • Анатомия падения
  • Барби
  • Оставленные
  • Убийцы цветочной луны
  • Маэстро
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
  • Прошлая жизнь
  • Бедные-несчастные
  • Зона интересов

Лучший документальный фильм

  • Бобби Вайн: Народный президент
  • Вечная память
  • Четыре дочери
  • Убить тигра
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. 20 дней в Мариуполе

Лучший актер

  • Брэдли Купер
  • Колман Доминго
  • Пол Джаматти
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Киллиан Мерфи
  • Джеффри Райт

Лучшая актриса

  • Лили Гладстон
  • Сандра Хюллер
  • Кэри Маллиган
  • ППОБЕДИТЕЛЬ. Эмма Стоун
  • Аннет Беннинг

Лучший актер второго плана

  • Райан Гослинг
  • Стерлинг Браун
  • Роберт Де Ниро
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Роберт Дауни-младший
  • Марк Руффало

Лучшая актриса второго плана

  • Эмили Блант
  • Даниэль Брукс
  • Америка Феррера
  • Джоди Фостер
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Давайн Джой Рэндольф

Лучшие дизайны костюмов

  • Барби
  • Убийцы цветочной луны
  • Наполеон
  • Оппенгеймер
  • ПОБЕДИТЬ. Бедные-несчастные

Лучший игровой короткометражный фильм

  • После
  • Красный, белый и королевский синий
  • ПОБЕДИТЬ. Великолепная история Генри Шугара
  • Непобедимый
  • Рыцарь удачи

Лучшие макияж и прически

  • Голда
  • Маэстро
  • Оппенгеймер
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Бедные создания
  • Снежное сообщество

Лучший режиссер

  • Джонатан Глейзер
  • Йоргос Лантимос
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Кристофер Нолан
  • Мартин Скорсезе
  • Жюстин Трие

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • Письмо к свинье
  • 95 ощущений
  • Наша униформа
  • Pachyderme
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Война окончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко

Лучший адаптированный сценарий

  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Американское чтиво
  • Барби
  • Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные
  • Зона интересов

Лучшая оригинальная музыка к фильму

  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Американское чтиво
  • Индиана Джонс и реликвия судьбы
  • Убийцы цветочной луны
  • Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные

Лучшая песня к фильму

  • The Fire Inside - Flamin' Hot
  • I'm Just Ken - "Барби"
  • It Never Went Away - "Американская симфония"
  • Wahzhazhe (A Song for My People) - "Убийцы цветочной луны"
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. What Was I Made For? - "Барби" (Билли Айлиш).

Лучший короткометражный документальный фильм

  • The ABCs of Book Banning
  • The Barber of Little Rock
  • Island in Between
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. The last repair shop
  • Nai Nai & Wài Pó

Лучший фильм на иностранном языке

  • Я - капитан
  • Идеальные дни
  • Снежное сообщество
  • Учительская
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Зона интереса

Лучший полнометражный анимационный фильм

  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Мальчик и цапля
  • Элементарно
  • Нимона
  • Мечты работа
  • Человек-паук: Сквозь Вселенную

Лучшая работа художников-постановщиков

  • Барби
  • Убийцы цветочной луны
  • Наполеон
  • Оппенгеймер
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Бедные-несчастные

Лучший монтаж

  • Анатомия падения
  • Оставленные
  • Убийцы цветочной луны
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные

Лучший звук

  • Создатель
  • Маэстро
  • Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая
  • Оппенгеймер
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Зона интереса

Лучшие визуальные эффекты

  • Создатель
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Годзилла: Минус один
  • Часовые Галактики. Часть 3
  • Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая
  • Наполеон

Лучшая операторская работа

  • Граф
  • Убийцы цветочной луны
  • Маэстро
  • ПОБЕДИТЕЛЬ. Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные

Напомним, что впервые в истории украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.

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Еще мы показывали, как изменились главные герои сериала "Школа" и где они находятся во время войны.

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