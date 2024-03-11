Оскар 2024: названо найкращий фільм

Також у списку претендентів на перемогу були такі стрічки, як:

"Американська література"

"Анатомія падіння"

"Барбі"

"Залишені"

"Вбивці квіткової повні"

"Маестро"

"Минулі життя"

"Бідолашні створіння"

"Зона інтересу"

Цікаві факти про Оскар 2024

Завдяки фільму "Маестро" Стівен Спілберг збільшив свій рекорд за кількістю номінацій для однієї особи до 13.

Цього року в акторських номінаціях було представлено рекордну кількість ЛГБТК+ персонажів в фільмах - загалом 7: Аннетт Бенінг, Стерлінг К. Браун, Бредлі Купер, Колман Домінго, Джоді Фостер, Сандра Гюллер та Емма Стоун. Два актори, які зіграли ЛГБТК+ персонажів, є відкритими представниками спільноти у реальному житті (Домінго і Фостер) та ще одна акторка яка є квіром (Лілі Гладстон).

У віці 81 року Мартін Скорсезе, режисер фільму "Вбивці квіткового місяця", отримав свою десяту номінацію за найкращу режисуру з найбільшою кількістю номінацій на Оскар у цій категорії (включно з однією попередньою перемогою), ніж у будь-кого з нині живих. Скорсезе також став найстаршим номінантом у категорії "Найкращий режисер", випередивши Джона Г'юстона, якому було 79 років.

У 2024-му на Оскар номіновано чотири сімейні пари: Жюстін Тріє і Артур Харарі, Крістофер Нолан та Емма Томас, Грета Гервіг та Ноа Баумбак, Марго Роббі та Том Акерлі.

Десять акторів отримали свої перші номінації на Оскар: Емілі Блант, Деніел Брукс, Стерлінг К. Браун, Колман Домінго, Америка Феррера, Лілі Гладстон, Сандра Гюллер, Кілліан Мерфі, Да'Він Джой Рендольф і Джеффрі Райт.