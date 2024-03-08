Оскар 2024 за найкращу жіночу роль: хто отримає нагороду (прогноз)

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто цього року претендує на Оскар за "Найкращу жіночу роль" і які прогнози роблять експерти.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ua.kinorium.com, olbg.com, covers.com, oddspedia.com.