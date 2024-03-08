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Оскар 2024 за найкращу жіночу роль: хто отримає нагороду (прогноз)

Оскар 2024 отримає одна з кращих актрис (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Оскар 2024 за найкращу жіночу роль отримає лише одна актриса із п'ятьох претенденток.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто цього року претендує на Оскар за "Найкращу жіночу роль" і які прогнози роблять експерти.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ua.kinorium.com, olbg.com, covers.com, oddspedia.com.

Претендентки на Оскар за "Найкращу жіночу роль"

Емма Стоун за роль у фільмі "Бідолашні створіння" (Poor Things).

У центрі сюжету картини - неврівноважена і надзвичайно сексуальна жінка на ім'я Белла Бакстер. Через жорстокого чоловіка вона вирішує втопитись, але її повертають до життя, пересадивши мозок її ж ненародженої дитини.

"Бідолашні створіння" (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

 

Лілі Гладстон за роль у фільмі "Вбивці квіткової повні" (Killers of the Flower Moon).

Стрічка розповідає про драматичну історію, що розгортається в 1920-х роках навколо індіанського племені Осейдж, яке проживає в американському місті Оклахома.

"Вбивці квіткової повні" (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

 

Сандра Гюллер за роль у фільмі "Анатомія падіння" (Anatomie d’une chute).

Стрічка розповідає про німецьку письменницю, яку заарештовують після загадкової смерті чоловіка. Єдиним свідком у справі проходить їхній незрячий син, який починає сумніватися в невинуватості матері.

"Анатомія падіння" (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

 

Аннетт Бенінг за роль у фільмі "Наяд" (Nyad).

Драматична стрічка розповідає про спортсменку Діану Наяд, яка у віці 60 років підкорює пролив шириною в 177 кілометрів за допомогою своєї найкращої подруги.

"Наяд" (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

 

Кері Малліган за роль у фільмі "Маестро" (Maestro).

Стрічка розповідає про історію кохання на все життя між диригентом-композитором Леонардом Бернстайном і Феліцією Монтеалегре-Бернстайн.

"Маестро" (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

 

Кому з акторок прогнозують перемогу

За версією букмекерської платформи OLBG, найбільше шансів на перемогу має нині Емма Стоун.

Далі в рейтингу букмекерів:

  • Лілі Гладстон
  • Кері Малліган
  • Сандра Гюллер
  • Аннетт Бенінг

Шанси та ймовірність на перемогу в номінації "Найкраща актриса" (інфографіка: olbg.com)

Водночас аналітики порталу Covers.com схиляються до думки, що Оскар 2024 може отримати все ж таки Лілі Гладстон.

Далі експерти згадують:

  • Емму Стоун
  • Сандру Гюллер
  • Кері Малліган
  • Аннетт Бенінг

Шанси на перемогу в номінації "Найкраща актриса" (інфографіка: covers.com)

Платформа Oddspedia.com також прогнозує перемогу Лілі Гладстон.

Далі у списку актрис:

  • Емма Стоун
  • Сандра Гюллер
  • Кері Малліган
  • Аннетт Бенінг

Шанси актрис на здобуття Оскара 2024 (інфографіка: oddspedia.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де і коли українцям дивитись пряму трансляцію вручення премії Оскар.

Пропонуємо також ознайомитись із повним переліком номінантів на премію Оскар 2024.

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