Вперше за 25 років. На премії Оскар з’явиться нова номінація
На премії Оскар у 2026 році з'явиться нова номінація. Тепер нагороду можна буде отримати за "Досягнення в кастингу".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.
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Як зазначає видання, останнє оновлення стосувалося нагороди за "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" і було презентовано у 2001 році.
Створення номінації за "Досягнення в кастингу" було результатом довгої боротьби кастинг-директорів за право бути представленими на церемонії.
"Кастинг-директори відіграють важливу роль у кіновиробництві, і з розвитком академії ми з гордістю додаємо кастинг до категорій, які ми визнаємо й цінуємо", - йдеться в заяві кіноакадемії.
Оскар вводить нову номінацію (фото: freepik.com)
Це означає, що нова нагорода вручатиметься кастинг-директору, який зміг зібрати найкращий акторський склад для фільму, представлений на екрані.
Нагадаємо, 96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в ніч з 10 на 11 березня 2024 року.
За кількістю номінацій (13) лідирує картина Крістофера Нолана "Опенгеймер".
Нещодавно ми розповідали, що дружина продюсера фаворита Оскара 2024 покінчила з життям.
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