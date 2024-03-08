Оскар 2024 за лучшую женскую роль: кто получит награду (прогноз)

Претендентки на Оскар за "Лучшую женскую роль"

Эмма Стоун за роль в фильме "Бедные создания" (Poor Things).

В центре сюжета картины - неуравновешенная и необычайно сексуальная женщина по имени Белла Бакстер. Из-за жестокого мужа она решает утопиться, но ее возвращают к жизни, пересадив мозг ее же нерожденного ребенка.

"Бедные создания" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Лили Глэдстоун за роль в фильме "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon).

Лента рассказывает о драматической истории, разворачивающейся в 1920-х годах вокруг индейского племени Осейдж, проживающего в американском городе Оклахома.

"Убийцы цветочной луны" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Сандра Гюллер за роль в фильме "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute).

Лента рассказывает о немецкой писательнице, которую арестовывают после загадочной смерти мужа. Единственным свидетелем по делу проходит их слепой сын, начинающий сомневаться в невиновности матери.

"Анатомия падения" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Аннетт Бенинг за роль в фильме "Наяд" (Nyad).

Драматическая лента рассказывает о спортсменке Диане Наяд, которая в возрасте 60 лет покоряет пролив шириной в 177 километров с помощью своей лучшей подруги.

"Наяд" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Кэри Маллиган за роль в фильме "Маэстро" (Maestro).

Лента рассказывает об истории любви на всю жизнь между дирижером-композитором Леонардом Бернстайном и Фелицией Монтеалегре-Бернстайн.

"Маэстро" (кадр из фильма: ua.kinorium.com)

Кому из актрис прогнозируют победу

По версии букмекерской платформы OLBG, больше всего шансов на победу имеет сейчас Эмма Стоун.

Далее в рейтинге букмекеров:

Лили Глэдстоун

Кэри Маллиган

Сандра Гюллер

Аннетт Бенинг

Шансы и вероятность победы в номинации "Лучшая актриса" (инфографика: olbg.com)

В то же время аналитики портала Covers.com склоняются к мнению, что Оскар 2024 может получить все-таки Лили Глэдстоун.

Далее эксперты вспоминают:

Эмму Стоун

Сандру Гюллер

Кэри Маллиган

Аннетт Бенинг

Шансы на победу в номинации "Лучшая актриса" (инфографика: covers.com)

Платформа Oddspedia.com также прогнозирует победу Лили Глэдстоун.

Далее в списке актрис:

Эмма Стоун

Сандра Гюллер

Кэри Маллиган

Аннетт Бенинг

Шансы актрис на получение Оскара 2024 (инфографика: oddspedia.com)