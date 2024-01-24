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Оскар 2024: коли вручатимуть головну кінонагороду

Середа 24 січня 2024 09:00
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Оскар 2024: коли вручатимуть головну кінонагороду Коли відбудеться Оскар 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Іванна Пашкевич

У вівторок, 23 січня, Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар 2024 року.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли відбудеться церемонія вручення статуеток та кому прогнозують перемогу букмекери.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт Оскару, Covers Experts.

Де і коли відбудеться церемонія

Лауреатів однієї з найпрестижніших кінопремій світу оголосять у кінотеатрі "Долбі" у Лос-Анджелесі 10 березня о 16:00 за тихоокеанським часом.

Тож ми з вами дізнаємося імена переможців вранці 11 березня.

Подія буде транслювалася в США на телеканалі ABC, а її продюсерами стали Радж Капур і Кеті Маллан, а режисером - Геміш Гамільтон.

Ведучим буде комік Джиммі Кіммел, який проводив премії у 2017, 2018 і 2023 роках.

Прогноз букмекерів

Наразі найвірогіднішим переможцем у номінації "Кращий фільм" букмекери вважають картину "Оппенгеймер".

Крістофер Нолан, який зняв цей безсумнівно культовий фільм, на думку прогнозистів, отримає Оскар як "Кращий режисер".

Власне, виконавець ролі видатного фізика - Кілліан Мерфі - теж лідирує у списку букмекерів на звання "Кращого актора року".

А вже перемогу у номінації "Найкраща жіноча роль" букмекери прогнозують Еммі Стоун - головній героїні в екранізації британського роману "Бідолашні створіння".

Роберт Дауні-молодший, вважають прогнозисти, отримає статуетку за картину Крістофера Нолана як "Найкращий актор другого плану".

Стосовно номінації за "Найкращу жіночої ролі другого плану" у букмекерів не виникає сумнівів, що перемога дістанеться Давайн Джой Рэндольф, яка зіграла у комедійно-драматичному фільмі "Залишені".

Раніше ми називали усіх номінантів на антипремію Золота малина 2023.

Також дізнайтесь про 5 українців, які отримували "Оскар".

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